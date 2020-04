Coronavirus. In Sicilia contagi stabili, piÃ¹ controlli. Trapani, migliorano i ricoverati

08/04/2020 06:00:00

Non bisogna mollare. Non bisogna abbassare la guardia. Continuare a restare a casa. E’ il mantra che si ripete in questi giorni in cui si susseguono dati confortanti sul Coronavirus in Sicilia, come in provincia di Trapani. Alcuni piccoli appigli, concreti, su cui continuare a lavorare per uscire dall’emergenza.



MIGLIORANO I RICOVERATI NEL TRAPANESE

Piccoli appigli, in mezzo al dramma della pandemia. Come in provincia di Trapani. Ieri, nella giornata in cui si è registrata una nuova vittima per il coronavirus, abbiamo dato anche un'ottima notizia. Infatti respirano autonomamente i pazienti più gravi ricoverati al Covid hospital Marsala.

Erano sei i pazienti intubati a causa del Coronavirus, ieri sono stati stubati e respirano autonomamente, entro la giornata di oggi potrebbero essere dimessi.

Di questi sei, alcuni, i negativizzati al Covid-19, andranno a casa, gli altri ancora positivi andranno in quarantena presso la struttura Villa Zina di Custonaci.

Tra l'altro Tp24 apprende anche che solo l'ospedale di Marsala ha pazienti Covid. A Trapani non ce ne sono più. L'ultimo ricoverato, in gravi condizioni (è collegato al ventilatore polmonare) è stato già trasferito. E adesso la Rianimazione di Trapani non accetta più Covid.

I DATI IN PROVINCIA DI TRAPANI

Nel frattempo si contano 94 casi positivi in provincia di Trapani. Di questi 22 sono ricoverati, 2 guariti e 4 deceduti e il resto in isolamento domiciliare.

Ecco come sono distribuiti i contagi nelle varie città.

Alcamo 17 ; Castelvetrano 7; Erice 5; Valderice 8; Marsala 10; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 22; Trapani 11; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 3.

Sono 23 le persone ricoverate. 10 sono al reparto Covid dell'ospedale di Trapani, 13 invece sono a Marsala di cui 3 in Terapia intensiva, 2 in Terapia Sub intensiva, 8 in Covid.

Sono stati effettuati in totale 1869, un centinaio in più rispetto al giorno prima.

PRIMO MORTO A MAZARA

Ieri è stato il giorno in cui si è registrato il quarto decesso, avvenuto proprio al Covid Hospital di Marsala. Si tratta di Rosario Bonanno, 78 anni, di Mazara del Vallo. Bonanno era ricoverato dal 22 marzo presso il reparto di rianimazione Covid-19 dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, pare che abbia contratto il virus in crociera.



VERSO PASQUA, PIU’ CONTROLLI

I dati confortanti non devono far abbassare la guardia, soprattutto in vista delle festività pasquali e dei ponti del 25 aprile e del primo maggio. Il governo Musumeci infatti sta lavorando a una nuova ordinanza con misure e controlli più rigidi per evitare che durante le festività ci siano spostamenti incontrollati e che tutto il lavoro di contenimento vada all’aria.

L'obiettivo è una stretta difensiva proprio in una fase di calo delle contaminazioni, che possa ridurre al minimo il contagio e i rischi per i siciliani. Sono previsti infatti più controlli delle forze dell’ordine soprattutto domenica e lunedì e soprattutto nelle zone di villeggiatura. Le autorità vogliono evitare il rischio che le persone si rechino nelle seconde case.

IN SICILIA SI PENSA ALLE MASCHERINE OBBLIGATORIE

In Sicilia il governo Musumeci sta pensando di adottare un’ordinanza sulla scia di quelle lombarde e toscane che obblighi l’uso delle mascherine. Dove e come è da definire. L’orientamento sarebbe quello di rendere obbligatorio l’uso delle mascherine soltanto nelle aree commerciali, e non all’aperto. Quindi si tratterebbe di imporre l’uso di mascherine, anche quelle di tipo chirurgico, in supermercati, farmacie, e in quegli spazi chiusi in cui tenere il distanziamento fisico di un metro e mezzo può diventare complicato. Ciò che è certo, però, è che servono proprio le mascherine. L’assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza ha parlato di superare queste criticità “attraverso le produzioni regionali che si stanno attivando”. Bisogna capire anche se ci sono dei criteri scientifici che possano supportare un’ordinanza che obblighi l’uso delle protezioni in pubblico. A Noto, in ogni caso, il sindaco ha obbligato tutti i cittadini a indossare la mascherina in pubblico con un’ordinanza.



Sui dispositivi di sicurezza personale è intervenuta la deputata Udc Eleonora Lo Curto secondo cui ”lo Stato ha fatto ben poco per tutelare la salute dei siciliani non rispondendo alle richieste del governo Musumeci rispetto alla fornitura di presidi sanitari. Sono stati consegnati poco più di 500 kit diagnostici, a fronte di una richiesta per 500mila unità. Nemmeno i ventilatori polmonari sono finora arrivati nella nostra Isola, utili alle terapie intensive e sub intensive. Dalla Sicilia, in tal senso, era arrivata a Roma una richiesta per 416 ventilatori polmonari, ma ne sono stati consegnati solo 16. L’elenco dei punti disattesi dalla Protezione civile nazionale continua e riguarda anche i dispositivi di protezione individuali, come le mascherine chirurgiche e le mascherine ffp2 e ffp3. Se il governo Conte pensa di combattere l’epidemia senza dare gli strumenti utili, sappia che si macchia di una grande responsabilità nei confronti dei siciliani”.

I DATI SICILIANI

Si mantiene costante il trend di questi giorni sulla diffusione del Coronavirus in Sicilia.

Sono attualmente 1859 le persone positive al Codiv sull'isola, 44 in più di lunedì. Tra lunedì e martedì sono guarite 5 persone. Mentre si registrano due vittime, un dato negativo ma al ribasso rispetto ai giorni precedenti.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 24.857 (+1.393 rispetto a lunedì).

Di questi sono risultati positivi 2.097 (+51), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.859 persone (+44), 113 sono guarite (+5) e 125 decedute (+2).

Degli attuali 1.859 positivi, 635 pazienti (-2) sono ricoverati - di cui 73 in terapia intensiva (-1) - mentre 1.224 (+46) sono in isolamento domiciliare.