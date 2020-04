Mazara, due Tir di beni di prima necessitÃ  per le famiglie bisognose

10/04/2020 15:05:00

Sono arrivati due TIR di beni di prima necessità da destinare alle famiglie bisognose donato sull'iniziativa alcuni imprenditori su invito del consigliere Giorgio Randazzo alla protezione civile di Mazara del Vallo. Beni di ogni tipo per soddisfare centinaia di famiglie.

"Nell’ottica dello spirito di collaborazione tra tutte le forze sociali, economiche e politiche, dopo settimane di lavoro va in porto la grande iniziativa di solidarietà destinata a tutte le nostre famiglie in difficoltà a causa del coronavirus", ha dichiarato Randazzo.

"La Politica è anche questa, esortazione e stimolo al bene. Grazie alla sensibilità di TavolaBlu e MirabileTrasporti che hanno raccolto il nostro appello, oggi in città due TIR pieni di zeppi di materiale alimentare che verranno donati alla ProtezioneCivile e alla Caritas di Mazara del Vallo" ha aggiunto il consigliere comunale. Si tratta di oltre 9950 confezioni di beni alimentari per un totale di circa 15.000 Kg che sono state donate da aziende alimentari di tutta Italia.



"Grazie a Am Group srl, Pastificio Gallo, Ortofrutta Mannone, Caseificio Cucchiara, Mocerino, Superstore Decò Ferro, Tavola Blu, Fiorital Spa, Gerlando Burgio, MSA srl, Dacom srl, Bioselinus, Società Agricola La Bella Sicilia. Che questa grandissima donazione alimentare possa stimolare l'impegno e la sensibilità di altri imprenditori in tutta Italia come i rappresentanti della Mirabile Trasporti , affinchè la catena della generosità non lasci nessun cittadino indietro in questo periodo di grande difficoltà" ha concluso Randazzo.