Coronavirus, l'Italia si ferma fino al 3 maggio. Diminuiscono ancora contagi e ricoverati

10/04/2020 20:02:00

Le misure anticoronavirus sono state prorogate fino al 3 maggio. "Una decisione difficile ma necessaria di cui mi assumo tutte le responsabilità politiche». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi annunciando il nuovo dpcm.

E ha aggiunto: «Non possiamo vanificare gli sforzi sin qui fatti», si rischierebbe «un aumento dei decessi e delle vittime». Le misure restrittive riguardano anche le attività produttive con alcune deroghe. Dal 14 aprile apriranno cartolibrerie e librerie e anche negozi per neonati e bambini, e taglio boschi. «Prometto - ha aggiunto - che se anche prima del 3 maggio si verificassero le condizioni, cercheremo di provvedere di conseguenza» ad aprire altre attività produttive.

I DATI - Tornano a scendere i nuovi i contagi dopo la risalita dei giorni scorsi. Oggi i nuovi positivi sono saliti di 1.396, un aumento dell'1,4 per cento rispetto al giorno prima (219 casi in meno, tuttavia, sempre rispetto a ieri).

Diminuisce anche il numero dei decessi: oggi 570 che non è il dato più basso in valore assoluto, ma la percentuale di crescita dei morti - 3,1 per cento - è la minore registrata ad oggi. I guariti totali sono 30.455. E il numero dei dimessi di giornata, intorno ai duemila, è in linea con quello degli ultimi tre giorni.

La terapia intensiva è ormai sistematicamente in via di liberazione: cento al giorno nel Paese. Ieri sono usciti da una prognosi riservata in 108, il numero fin qui più alto. Sono 571 in una settimana, "e da sette giorni è in calo la pressione sugli ospedali", ha sottolineato Angelo Borrelli, capo della Protezione civile. Continua a scendere, è il quarto giorno, anche il numero dei ricoverati con sintomi: -157.

In una giornata record per i tamponi fatti - sono 53.495 e portano il totale oltre 900 mila -, i positivi totali salgono di 3.951 (253 in meno rispetto a ieri) portando la quota dei positivi certificati a sfiorare 150 mila (147.577). Torniamo a scendere sotto l'aliquota scalino del 3 per cento: la crescita dei positivi totali oggi è stata al 2,8 per cento, come due giorni fa, come lunedì scorso.

In alcune regioni, tuttavia, la discesa della curva epidemica è iniziata. Nelle Marche gli "attualmente positivi" oggi sono ottantacinque in meno di ieri, in Umbria quaranta in meno, in Valle d'Aosta sette in meno, nella Provincia di Bolzano due in meno. In Sardegna la crescita dei nuovi positivi si è fermata: zero.