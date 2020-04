Coronavirus, il dossier con le tappe di quando e perchÃ© Ã¨ arrivato il contagio in Sicilia

13/04/2020 06:00:00

Un dossier di 24 pagine che ha approfondito le relazioni delle Asp alla base dello studio dell’Osservatorio epidemiologico della Regione riguardo all’inizio dell’epidemia da Coronavirus in Sicilia.

I primi casi a Palermo il 25 febbraio, con la comitiva di 28 bergamaschi in vacanza. Ci sono tre positivi che sono stati ricoverati, ma non sono loro che hanno diffuso il virus. Secondo lo studio, la possibile diffusione forse è stata possibile con il contagio di un medico catanese in servizio ad Enna che è entrato in contatto, anche se non direttamente, con i turisti provenienti dal Nord. Il periodo cruciale ritenuto clou per l’inizio della diffusione del virus in Sicilia va dal 27 febbraio al 7 marzo.

I primi 4 focolai siciliani sorti quasi in contemporanea. Quello nel Catanese è il primo caso di coronavirus e riguarda una professionista catanese rientrata da Milano e già guarita. Gli studiosi si soffermano poi sul «cluster della facoltà di Agraria dell’università catanese.

Altro contagio nella Sicilia orientale è stato causato dall’infermiere che doveva prendere servizio in Sicilia all'ospedale San Marco e ancora un giovane imprenditore catanese che ha avuto contatti con una persona positiva al Covid-19 e finito in terapia intensiva a Reggio Emilia.

Altro caso di coronavirus a Palermo riguarda un carabiniere del comando provinciale, tornato dal Trentino Alto Adige dove era stato in vacanza. Il militare al rientro si è sentito male ha effettuato il test ed è risultato positivo. In quarantena tutte le persone in contatto con lui, tra familiari e colleghi. Contagiati 12 carabinieri, compreso il comandante provinciale.

Un vigile del fuoco e un professore universitario in pensione sono i primi casi a Sant’Agata di Militello. Nell’Agrigentino il primo positivo è «un medico all'ospedale di Sciacca quasi sicuramente in contatto con familiare proveniente dalla Lombardia, da lì altri positivi nel reparto. I contagi sono una ventina e quattro le vittime collegate al focolaio dell’ospedale.

L’8 marzo il premier Conte istituisce le prime zone rosse e 13.440 persone rientrano in Sicilia. L’altra data storica è l’11 marzo, con il dpcm #iorestoacasa e anche in questo caso si registra una seconda ondata di rientri sull’Isola.



L’esodo di rientro conta in totale oltre 30mila persone. Il 10 marzo iniziano i contagi ad Alcamo e in pochi giorni sono 8 positivi. Il 17 marzo si registrano due casi nell’isola di Salina. Una giovane di 25 anni tornata dal nord Italia e un isolano dello stesso comune, di 64 anni.

Lo stesso giorno si registrano i casi dei messinesi tornati da Trentino che non si sono registrati. Tra loro almeno due positivi, uno dei quali è un medico.

Il 20 marzo cinque positivi a Leonforte, e da lì secondo gli epidemiologi, si è arrivati al picco di contagi all’Oasi di Troina, prima “zona rossa” in Sicilia. A Salemi, altra zona rossa, il focolaio prende il via con l’ormai famosa festa di compleanno in una struttura di Castellammare. Su 98 invitati, 15 positivi e 21 sottoposti a tampone. La terza zona rossa sull’Isola è Villafrati, nel palermitano. Nella casa di riposo Villa delle Palme su 75 dipendenti e 60 assistiti, ci sono 74 contagi accertati, hanno contratto il coronavirus dopi la visita di una giovane al rientro dal Nord Italia».



Il 22 marzo tocca all’Istituto Neurolesi “Bonino Pulejo”, anche qui il bilancio è pesante 63 contagiati e quattro vittime.

Il dossier conferma che i focolai in Sicilia sono dovuti ai contatti di soggetti provenienti da aeree a maggior rischio del Paese. Nella maggiormente parte si tratta di persone che cercavano di sfuggire al virus ma che in realtà lo hanno portato contagiando e a volte uccidendo i propri familiari.