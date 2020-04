"Ma la Myr ha i soldi per realizzare il porto di Marsala?"

17/04/2020 07:00:00

Preso atto dell’inadempimento delle clausole previste nella Concessione Demaniale con il provvedimento di revoca del 19/03/2020, la Regione Sicilia ha dichiarato “decaduta” l'autorizzazione per la realizzazione del porto di Marsala da parte della società MYR.



Oggi, la condizione del porto di Marsala è la rappresentazione plastica della decadenza economica, sociale e culturale della città. Non si può consentire ad una società privata di tenere in “ostaggio” un’infrastruttura strategica che, se realizzata, rappresenterebbe il volano economico di un vasto territorio. La MYR preclude la possibilità, di potere attingere a finanziamenti pubblici per rendere il porto quanto meno operativo.



La società si é opposta al procedimento di decadenza: nella memoria inviata nel 2019 alla Regione si giustifica di essere in attesa di definire “l'ingegneria finanziaria con i partner industriali e le ulteriori fonti di finanziamento” . tradotto: i lavori inizieranno appena troveremo il finanziatore disposto ad accollarsi l'onere finanziario. (sarebbero i partner industriali) e finanziamenti pubblici (sarebbero le ulteriori fonti di finanziamento). ergo, intendiamo realizzare l'opera senza rischiare capitali propri. “L'ingegneria finanziaria, i partner industriali e le fonti di finanziamento” dovevano essere gli elementi certi e consolidati già al momento della richiesta della Concessione demaniale e non andarli a ricercare dopo avere ottenuto le autorizzazioni.



La domanda che porrei alla MYR è: avete le risorse finanziarie per realizzare il porto? Se così non fosse, per il rispetto che si deve a tutti i marsalesi, ci auguriamo che la Regione prosegua la sua azione chiarificatrice e agisca di conseguenza.

Antonello Passalacqua