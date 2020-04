Scrive Gaspare Lentini: "Cosa ci insegna il Covid?"

18/04/2020 10:47:00

Gentile redazione sono Gaspare Lentini ex dirigente del Partito Democratico.



Il coronavirus ha portato via tante delle nostre abitudini ( la libertà, i baci e gli abbracci) e ci ha dato la Paura.



Ci ha fatto capire che negli ultimi 20 anni abbiamo avuto una classe politica impreparata che ha privilegiato tagli piuttosto che innovazione e potenziamento, Manager piuttosto che Medici.



Ci ha fatto capire che nonostante il contribuente lasci allo Stato più o meno il 60 percento di quello che guadagna, lo stesso contribuente non si riesce ad aiutarlo con più di un’umiliante contributo di 600 euro.

Ci ha fatto capire che nonostante siamo il paese con il cuneo fiscale più alto si deve ricorrere alla raccolta fondi per dare al personale sanitario la normale dotatazione di sicurezza per poter lavorare.

Adesso mi chiedo e chiedo attraverso la vostra redazione di preparaci durante la fase due a potenziare i reparti, ad aumentare i posti di rianimazione, ad aiutare concretamente le imprese a ripartire magari non dicendo vai in banca e indebitati tanto garantisco io.

Chiedo alle istituzioni di esserci, alla politica locale di imporsi magari con più determinazione di quando hanno chiuso l’ospedale della quinta città della Sicilia lasciando 100 mila abitanti senza un pronto soccorso tutto con il silenzio assordante della politica locale.

Chiedo di non aspettare magari un secondo picco in autunno e piangerci addosso dicendo che siamo impreparati e di lavorare per esserlo invece.

Chiedo di continuare a fare gli stessi tamponi anche durante la fase 2 per intercettare gli eventuali asintomatici.

Chiedo ai miei concittadini di riflettere su chi siamo e cosa dobbiamo chiedere alla classe politica dei prossimi 20 anni, perché tutto non può passare inosservato e noi dobbiamo essere complici di una rinascita che passi per il merito e non da chi ci fa comodo.Spero che potremmo raccontare alle nuove generazioni che il covid ci ha insegnato ad essere persone migliori!

Gaspare Lentini