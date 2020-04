Coronavirus, mai cosÃ¬ pochi contagi dall'inizio della pandemia. Il virus si ferma al Sud

18/04/2020 06:00:00

L'unico dato drammatico comunicato ieri da Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, rimane, purtroppo, quello delle vittime che, misurano la gravità della pandemia. E' di fatto l'unico dato negativo nel bollettino che per il resto riportano dati positivi: calo netto dei ricoverati, mai così pochi, nuovi casi per numero di tamponi (1 malato ogni 18 test, poco più del 5%). Inoltre il numero dei guariti non è mai stato così alto.

I dati - Il dato dei nuovi malati da Corinavirus in Italia è di 355 persone ed è il più basso dal 2 marzo, quel giorno l'aumento dei nuovi casi fu di 258 mentre il giorno dopo l'incremento fu di 428 nuovi casi positivi. Complessivamente sono 106.962 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento come dicevamo di 355 rispetto, quando l'aumento era stato di 1.189.

Diminuiscono ancora i ricoveri in terapia intensiva. Sono 2.812, 124 in meno rispetto a ieri. Di questi, 971 sono in Lombardia, 61 in meno rispetto a ieri. Dei 106.962 malati complessivi, 25.786 sono ricoverati con sintomi, 1.107 in meno rispetto a ieri, e 78.364 sono quelli in isolamento domiciliare.

Il leggera flessione anche il numero delle vittime. Sono 22.745 le persone morte dopo aver contratto il coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 575. Le persone guarite sono 42.727, 2.563 più di ieri.

Stop del contagio al sud - Altro elemento importante, sottolineato dal presidente dell'Istituto superiore di sanità Locatelli, è il dato di stop al contagio al Sud: "Essere riusciti a impedire la diffusione del contagio nelle regioni del Centro e Sud - ha detto Locatelli - è un dato ormai solidamente corroborato dall'evidenza dei numeri: anche oggi ben 13 tra regioni e province autonome hanno un numero di decessi inferiore a due cifre, addirittura due regioni senza casi fatali".

Niente più conferenza stampa quotidiana - Finisce l'appuntamento quotidiano con la conferenza stampa della Protezione Civile, che non è mai mancata dallo scorso 22 di febbraio. "I dati sanitari ci indicano che si è alleggerita decisamente la pressione sulle strutture ospedaliere e tutto ciò ci rende consapevoli del grande lavoro svolto negli ospedali e della collaborazione dei cittadini - ha detto Borrelli - Per questo abbiamo deciso di rimodulare le conferenze stampa: continueremo a garantire massima trasparenza su dati ogni giorno veicolandoli sul sito, mentre due volte a settimana terremo un punto stampa".

LA FASE 2 IN FASE DI STUDIO - Riaperture differenziate per macroaree a seconda della diffusione del contagio, con un monitoraggio dopo 15 giorni per verificare la tenuta del contenimento e, in caso contrario, procedere a nuove chiusure. E' l'ipotesi, a quanto apprende l'ANSA, su cui stanno lavorando gli esperti che dovranno fornire al governo gli indirizzi generali per la fine del lockdown. Stando a questa ipotesi, l'Italia verrebbe sostanzialmente suddivisa in 3 macroaree (nord, centro e sud) in base alla diffusione del contagio. Sostanzialmente, laddove la diffusione del virus è maggiore, dovrebbero rimanere misure più stringenti, soprattutto per quanto riguarda la mobilità tra una zona e l'altra, sia all'interno delle macroaree sia tra una macroaerea e l'altra. In quelle dove invece il virus ha colpito in maniera meno importante si potrebbero prevedere riaperture più ampie. All'interno delle stesse macroaeree, inoltre, dovrebbero essere individuate ulteriori suddivisioni tra zone a maggiore e minore diffusione: al nord, per esempio, regioni come Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, hanno una situazione diversa da Piemonte, Lombardia e Veneto.

Attenzione nella ripartenza per isolare nuovi focolai - Quanto alle riaperture il presidente dell'Iss ha osservato che "è sicuro che il numero dei decessi scenderà ulteriormente", ma la cosa che "dobbiamo avere bene in testa è la necessità di essere assolutamente cauti e attenti nella ripresa, sia della nostra vita sociale sia delle attività produttive". Per Locatelli un elemento fondamentale per la fase 2 sarà la capacità di "cogliere gli eventi sentinella" per far sì che eventuali "focolai epidemici locali rimangano tali e non assumano" connotati regionali o nazionali.

I DATI ISTAT SUI DECESSI - Un "aumento dei morti pari o superiore al 20 per cento nel periodo 1 marzo- 4 aprile 2020 rispetto al dato medio dello stesso periodo degli anni 2015-2019" è stato rilevato dall'Istat in un'aggiornamento dei dati "anticipatori parziali relativi a una lista di Comuni che viene ampliata settimanalmente e che in alcun modo possono essere considerati un campione rappresentativo della intera popolazione italiana". Si tratta della terza diffusione di questi dati relativa ad una selezione di 1.689 Comuni. Il maggiore incremento dei decessi riguarda gli uomini e le persone maggiori di 74 anni di età. Le differenze tra i generi sono particolarmente accentuate nei più anziani residenti al Nord, per gli uomini infatti si osserva un incremento dei decessi del 158% a fronte del 105% per le donne, nella classe di età 75 e più.

LE VITTIME TRA I CAMICI BIANCHI - Continuano a registrarsi vittime tra i camici bianchi e sale a 10 il numero farmacisti deceduti con diagnosi di Covid-19. L'ultimo è Camillo Alinovi di Varese Ligure, in provincia della Spezia. Lo rende noto Federfarma sul quotidiano di informazione online Filodiretto. L'uomo, 75enne, era ricoverato in terapia intensiva a Sestri Levante. Circa 800 sono stati invece i farmacisti finora infettati da coronavirus.

I MORTI TRA I SACERDOTI - Il Consiglio Permanente Cei, riunito in videoconferenza, ha ricordato il ruolo dei sacerdoti in questo momento di emergenza e li ha ringraziati "per il loro essere prossimi al popolo: tanti - più di 100 - hanno offerto la loro vita esprimendo ancora una volta il volto bello della Chiesa amica, che si prende cura del prossimo. La carezza, per tutti, è esortazione alla preghiera, vero antidoto a questo tempo". "L'ombra della morte sembrava estesa sul nostro Paese, ma non ha avuto l'ultima parola".