Musumeci: “Così vuole ripartire la Sicilia”. Zero morti e meno contagi, il virus arretra ancora

30/04/2020 06:00:00

Nord e Sud non sono uguali. Nella Sicilia che ieri ha contato zero vittime da Coronavirus c’è voglia di ripartire, un po’ di più rispetto a quanto previsto dal decreto sulla Fase 2.



Così Nello Musumeci è tra quei governatori che chiedono maggiori deroghe. Lo ha chiesto a Conte dopo giorni di pressing delle associazioni di categoria dell’Isola, dagli albergatori ai ristoratori, ai parrucchieri ed estetisti. C’è una grossa fetta dell’economia siciliana che non ha digerito il prolungamento del lockdown.

Ma se riaperture ci saranno tra queste non si avrà quella della “frontiera” siciliana.



Anche nella "fase 2" a Maggio la Sicilia resterà chiusa. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che ha fatto una specifica richiesta al governo: "Ho appena chiesto al ministro dei Trasporti di mantenere inalterate le norme per l'accesso in Sicilia. Saranno, come sempre, i dati epidemiologici a suggerrci, nelle prossime settimane, quando avviare una lenta e graduale riapertura dei collegamenti con il resto del Mondo. Se oggi l'Isola può contare sul più basso numero di contagi lo si deve anche alla forte limitazione degli arrivi e alla disciplina del popolo siciliano".

Musumeci è spaventato per una possibile nuova ondata di emigrati siciliani al Nord che tornano con l'allentamento dei controlli.

Ma vuole anche che la Sicilia riparta.

"Per riaprire e ripartire bisogna tenere conto delle specifiche esigenze di ogni territorio, in base al dato epidemiologico. Anche perché gli interessi economici delle regioni del Nord non sempre coincidono con quelli del Sud".



Lo ha affermato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, a margine della riunione, in video collegamento, con la Conferenza delle Regioni, per confrontarsi sul contenuto del nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri relativo alla cosiddetta "Fase2". Poco prima Musumeci aveva incontrato, sempre in collegamento, i colleghi governatori di centrodestra e al termine dell'incontro hanno elaborato un documento inviato a Mattarella e Conte.



"A Roma chiediamo il dialogo - continua Musumeci - non la diffida. Auspico che la presa di posizione della maggioranza dei governatori, ma credo condivisibile anche dai colleghi del centrosinistra, possa suggerire a Conte l'opportunità di una riflessione. Il decreto del premier non convince nessuno. Non c'è una sola categoria del mondo produttivo che abbia espresso pieno apprezzamento”.



"Capisco la preoccupazione, il timore di un calo di tensione - conclude il presidente della Regione - ma nessuno vuole vanificare lo sforzo finora compiuto, soprattutto da noi in Sicilia. Bisogna però ridare respiro alle imprese, nel rispetto della sicurezza. Su un solo tema restiamo fermi nell’Isola: accessi limitati ancora per qualche settimana”.

Zero morti

Intanto in Sicilia ieri si sono registrati zero morti da Coronavirus. Non succedeva dall’11 marzo. Dati importanti che confermano un andamento lento del virus sull’isola. Aumentano ancora i guariti, si riducono i nuovi contagi, e si fermano i decessi.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 75.360 (+2.352 rispetto a martedì), su 71.301 persone: di queste sono risultate positive 3.140 (+20), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.145 (+2), 763 sono guarite (+18) e 232 decedute (0).

Degli attuali 2.145 positivi, 449 pazienti (-13) sono ricoverati - di cui 34 in terapia intensiva (0) - mentre 1.696 (+15) sono in isolamento domiciliare.



I dati in provincia di Trapani

Continua ad arretrare il virus in provincia di Trapani. I casi positivi passano a 61, sei in meno. Molti i guariti di Trapani. C'è un nuovo dimesso dal Covid Hospital di Marsala. E nessun nuovo contagio.

Così sono invece distribuiti nei vari comuni: Alcamo 14; Campobello di Mazara 3; Castelvetrano 10; Erice 4; Gibellina 1; Marsala 3; Mazara del Vallo 3; Paceco 1; Salemi 7; Trapani 8; Valderice 7.

I ricoverati sono in tutto 5, e tutti al "Paolo Borsellino" di Marsala, una persona in terapia intensiva e quattro al Reparto Covid. Il numero totale dei tamponi effettuati dall'inizio della pandemia sono 4.606, mentre i test sierologici su personale sanitario sono 3.254. I morti in provincia sono cinque. Per quel che riguarda i guariti e i dimessi sono 57; trasferiti Villa Zina 6 e 10 le persone dimesse dal Covid-Hospital di Marsala.



Attivato Ambulatorio di Nefrologia nel Distretto sanitario di Marsala

La direzione strategica dell'Asp di Trapani, in considerazione dell'emergenza da coronavirus che ha reso necessario rimodulare l'attività dei presidi ospedalieri del territorio, ha attivato un Ambulatorio di Nefrologia presso il Distretto sanitario di Marsala ( ex Inam).

L'iniziativa è finalizzata a garantire la continuità dell'assistenza sanitaria ai pazienti in trattamento conservativo vista la temporanea interruzione dell'attività ambulatoriale all'interno del presidio ospedaliero al momento adibito a Covid-Hospital, e considerata l'importanza di un ambulatorio di nefrologia sia per ritardare l'ingresso dei pazienti in dialisi che per la prescrizione dei piani terapeutici.

L'attività ambulatoriale è gestita da personale medico e infermieristico dell'Unità operativa di Nefrologia e Dialisi dell'ospedale Paolo Borsellino, i pazienti possono prenotare la visita telefonando all'U.O.di Nefrologia e Dialisi al numero: 0923. 753155/753150. L'ambulatorio è aperto tutti i giovedì mattina dalle 8 alle 14.



Relativamente all'attività di Dialisi per i pazienti che già afferivano al Reparto ospedaliero, si precisa che dalla trasformazione del presidio ospedaliero in Covid-Hospital, l'Unità operativa di Nefrologia è stata ampliata con una specifica area “Unit Covid Dialysis”, destinata ai pazienti affetti da coronavirus, completamente indipendente dall'area no covid, dotata di un pre-triage esteso anche agli accompagnatori dei pazienti, nel pieno rispetto delle misure previste dal protocollo di sicurezza.