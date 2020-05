Coronavirus, oggi le vittime aumentano di 174. Dato più basso dal 14 marzo scorso

03/05/2020 19:19:00

Sono 28.884 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 174 in un giorno. Si tratta del bilancio di deceduti più basso dal 14 marzo scorso.

I dati giornalieri della Protezionie civile dicono che cala ancora il numero dei malati. Sono scesi a 100.179, con un decremento di 525 persone (ieri erano stati -239 i malati rispetto al giorno precedente).

Sono 81.654 i guariti totali dal coronavirus in Italia, con un incremento di 1.740 rispetto a ieri.

Continua stabile il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva: ad oggi sono 1.501, 38 in meno rispetto a ieri. I dati sono stati resi noti dalla Protezione civile.

In Lombardia sono 77.528 le persone contagiate. Oggi si è registrato un aumento di 526 nuovi casi, in linea con quello di ieri (+533) anche se con soli 7.155 tamponi (ieri 13.058). Continua a calare l'aumento dei morti che sono in totale 14.231, con 42 nuovi decessi (ieri 47), così come calano i ricoverati in terapia intensiva che sono 532 (-13). Aumentano invece i ricoveri negli altri reparti (6.609, +80). Dati dalla Regione Lombardia.