A mia nonna, morta a Genova per il Coronavirus

04/05/2020 11:37:00

Buongiorno. Sono Aurora Genovese nata a Genova ma adottata dalla Sicilia terra meravigliosa dove ho conseguito gli studi ed ho creato una famiglia. Mia nonna invece è rimasta a Genova e noi andavamo a trovarla ogni anno. Purtroppo a causa di questo maledetto virus mia nonna è stata ricoverata al San Martino peggiorando di giorno in giorno fino a quando ieri il 3 maggio è arrivata quella telefonata che purtroppo annunciava la morte della mia cara nonna. Data la distanza e dato il virus non ci è permesso darle l'ultimo saluto e tutto quello che purtroppo viene a seguire... solo telefonicamente.... Di seguito quello che ho scritto per lei, da parte di mia madre, mio fratello e mia per darle l'ultimo saluto.

Purtroppo è venuta a mancare mia nonna! Una donna forte, fortissima, che ne ha passate tante forse troppe nella sua vita, ha superato mille ostacoli stringendo i denti e andando avanti. abbiamo pregato e sperato che tu così forte avresti superato anche la battaglia contro questo maledetto virus...purtroppo non è stato così. Purtroppo è arrivata quella telefonata... E si è aperta una ferita nel cuore che mai si potrà rimarginare... Un saluto col pensiero, con il cuore in mano perché non ci è stato permesso starti affianco.

Sarà dura non ricevere più le tue telefonate, sarà dura non sentire più le tue parole "stai bene?" " Mi raccomando eh"

Ti ricordiamo così col sorriso contentissima di aver festeggiato il tuo compleanno insieme.

Ti amiamo

Aurora Genovese