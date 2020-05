Guarda caso il Tar ha stoppato il ricorso del Sindaco di Trapani contro Conte 

05/05/2020 12:31:00

Chi lo avrebbe mai detto ...

Segna una prima importante battuta d'arresto l'idea del Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida di presentare un ricorso contro il decreto del premier Conte sulla cosiddetta "fase 2".

E infatti, il ricorso è stato notificato al Tar del Lazio, e il tribunale amministrativo già si è pronunciato sulla parte che richiedeva la sospensione dell'efficacia del Dpcm di Conte. Come da previsioni, ha detto di no, rimandando tutta la discussione ad un'udienza prevista il 20 Maggio.

Scrive il Tar: "Non sussistono le condizioni per disporre l’accoglimento dell’istanza anzidetta nelle more della celebrazione della camera di consiglio".

Sul punto è intervenuto l’assessore agli affari legali, Dario Safina: "L’esito positivo non è precluso, anche se dobbiamo augurarci che stante il continuo calo della curva epidemiologica il Governo possa rendere superflua la trattazione del ricorso, disponendo la riapertura delle attività commerciali e artigianali".

Il Comune di Trapani è stato l'unico ente che in Italia ha fatto ricorso contro il decreto sulla fase 2. Una vicenda davvero singolare.

Qui il provvedimento del Tar.