Scrive Elisabetta, il figlio è bloccato al Nord e le navi per la Sicilia non partono

05/05/2020 17:07:00

Sono una mamma di Lentini (SR), mio figlio è rimasto in Trentino per evitare un possibile contagio per noi familiari. Adesso che finalmente Musumeci ha deciso che i residenti possono rientrare rimane bloccato là. E sapete perché? Perché avendo la macchina con se vorrebbe rientrare con una nave da Genova, anzichè affrontare un viaggio di oltre 1484 km pari a più di 14h di viaggio, non potendosi fermare una notte in un albergo perché sono chiusi e mettendosi in pericolo nell’ipotesi di dormire in macchina.

Non si capisce il perché Musumeci abbia pensato di aumentare i voli, i traghetti sullo stretto ma non concede alle compagnie navali di attraccare a Palermo. Non so quante email ho scritto per avere notizie. Cortesemente potete sollevare questo problema in modo che qualcuno possa ricordarsi di tutti quelli che hanno la necessità di arrivare in Sicilia tramite nave.



Cordiali saluti

Elisabetta Ossino

(alias Vega gatta)