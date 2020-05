Coronavirus: crollano i contagi, mai così pochi positivi dal 10 marzo

06/05/2020 06:00:00

I dati del secondo giorno di fase 2 indicano il successo delle misure di contenumento dei contagi attuati con la fase 1. Poco più di mille positivi, in costante diminuzione, tornando ai livelli del 10 marzo, il secondo giorno di lockdown, praticamente due mesi fa. La rilevazione di nuovi casi è molto bassa in rapporto ai tamponi, inferiore al due percento, meno di un caso ogni 50 test effettuati. Prosegue il il calo dei ricoverati, ma oggi è netta anche la riduzione delle persone in isolamento domiciliare.

I DATI - 85.231 i guariti dal coronavirus in Italia, con un incremento di 2.352 rispetto a ieri. Sono 98.467 i malati per coronavirus in Italia, con un decremento di 1.513 rispetto a ieri. Continua il calo dei ricoverati in terapia intensiva: ad oggi sono 1.427, 52 in meno rispetto a ieri. In Lombardia sono 509, 23 meno di ieri. Sono salite a 29.315 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 236 in un giorno. In sei regioni - Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Basilicata e Molise - non si registrano morti nelle ultime 24 ore. In Italia i contagiati totali, vale a dire gli attualmente positivi al coronavirus, le vittime e i guariti, sono 213.013 con un incremento rispetto a ieri di 1.075. Era dal 10 marzo che non si registrava un incremento così basso nel totale dei contagiati per coronavirus, vale a dire gli attualmente positivi, le vittime e i guariti. Il 10 marzo, infatti, ci fu un incremento di 977 contagiati in più rispetto al giorno precedente, mentre l'11 si registrò un aumento di 2.313. Oggi l'aumento rispetto a ieri è stato di 1.075. Dai dati emerge inoltre che ogni 51 tamponi è stato individuato un contagiato, un dato molto basso che però non tiene conto del fatto che almeno il 30% dei tamponi sono ripetuti.

I DATI SULLA MORTALITA' NEL PAESE - I dati rilasciati dall'Istat sui decessi in 6.866 comuni nel I trimestre del 2020 mostrano un incremento dei decessi pari all'11,1%. Isolando il periodo che va dal 20 febbraio al 31 marzo i decessi salgono del 38,7%. Quasi tutto l'incremento è però dovuto al nord Italia. I decessi in questo periodo fanno +73,6% nel nord, +6,6% nel centro e +2,9% nel Mezzogiorno. Sempre guardando a questi 40 giorno a livello regionale si ha che in Lombardia la mortalità cresce dl 186,5%, in Emilia Romagna del 70,1%, in Trentino Alto Adige del 65,2%, in Valle d'Aosta del 60,1% e in Liguria del 50,3%.

Ci sono nove province che vedono più che raddoppiare i morti tra cui spaccano Bergamo (+429%), Cremona (+303%) e Lodi (+303%). Ci sono poi 14 province con aumenti tra il 50% e il 100% e 12 province tra il 25% e il 50%. In diverse province del sud invece la mortalità è diminuita. Guardando alla mortalità in eccesso e ai decessi accertati per Covid-19 emerge che in totale le autorità potrebbero essersi persi circa metà dei morti per coronavirus. In Italia complessivamente infatti ci sono 13.710 morti per Covid-19 e 25.354 in "eccesso". In particolare in Lombardia mancherebbe il 48% dei decessi.

BAR, RISTORANTI E PARRUCCHIERI POTREBBERO APRIRE PRIMA - Già il 18 maggio potrebbero riaprire una serie di attività la cui ripartenza era stata prevista per l'inizio di giugno, come bar, ristoranti e parrucchieri. I dati della Protezione Civile confermano la discesa della diffusione del virus - con l'incremento dei contagiati totali mai così basso dal 10 marzo - e il governo valuta la possibilità che si possa accelerare ulteriormente il percorso della ripresa. Con un punto fermo, però, nonostante la pressione dei governatori: si procederà con la massima cautela e prudenza, con un approccio differenziato a seconda della situazione in cui ogni Regione si troverà nel momento in cui andranno rivalutate le misure contenute nel Dpcm.

Un nuovo report sulla fase 2 della task force guidata da Roberto Colao dovrebbe arrivare la prossima settimana sul tavolo del governo. Gli esperti, suddivisi in sei gruppi di lavoro, stanno ascoltando in questi giorni i rappresentanti dei diversi settori per indagare le criticità nella fase di ripartenza dopo il lockdown e studiare risposte per accompagnare l'uscita dall'emergenza. Dall'Abi a Confagricoltura, da Confesercenti a Confindustria Pmi, la task force si sta confrontando con i rappresentanti di tutte le categorie produttive, anche in vista del nuovo passaggio atteso appunto per il 18 maggio.

MINISTRO SPERANZA - "La mia impressione in queste prime ore della Fase 2 è che si sta andando nella direzione giusta". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a 'Di martedì' su La7. I dati relativi a queste prime ore di fase 2, ha detto, "li vedremo tra qualche giorno, perchè non siamo in grado di analizzarli in tempo reale nelle stesse ore, ma mi sembra che gli italiani stiano dimostrando di aver capito il rischio e stiano dimostrando responsabilità", ha affermato. "Finora abbiamo consegnato più di 2 milioni di tamponi alle Regioni e altri 5 milioni li consegneremo nelle prossime settimane; siamo uno dei Paesi in Europa che ha fatto più tamponi e credo che dobbiamo insistere su questa strada".

PRIMO GIORNO FASE2 258MILA CONTROLLI, 3691 DENUNCIATI - Secondo giorno di Fase 2 dopo le prime riaperture. Nella prima giornata sono state controllate dalle forze dell'ordine 258.170 persone e 100.816 attività commerciali. Le persone sanzionate sono state 3.691, 98 quelle denunciate per false dichiarazioni, 11 per violazione della quarantena. Sul totale degli esercizi commerciali controllati, sono state 96 le sanzioni ai titolari e 23 i provvedimenti di chiusura. Il giorno precedente, ultimo della Fase 1, erano state controllate 221.409 persone e 77.925 attività ed esercizi commerciali: 5.325 i sanzionati.

REGNO UNITO SUPERA L'ITALIA PER NUMERO DI MORTI - Il Regno Unito supera l'Italia e taglia per primo in Europa il poco invidiabile traguardo degli oltre 30.000 morti per coronavirus. Il giorno nero del Paese della Brexit arriva il 5 maggio: con la conferma statistica del triste primato di nazione con più vittime in cifra assoluta nel Vecchio Continente, seconda al mondo dietro gli Usa, a causa del Covid-19. Un bilancio imbarazzante per il governo Tory di Boris Johnson destinato a riproporre polemiche e interrogativi sulla risposta iniziale alla minaccia malgrado il tentativo di BoJo di presentare come "un successo" l'aver evitato il temuto sovraffollamento degli ospedali. A certificare un dato ormai atteso è stato l'ultimo aggiornamento capillare dell'Ons, equivalente britannico dell'Istat, reso noto con cadenza settimanale. Aggiornamento che, con l'aggiunta dei decessi classificati come casi sospetti (casi che altri Paesi europei non inseriscono), porta ad almeno 29.710 i morti censiti in Inghilterra e Galles fra ospedali, case di riposo, abitazioni private e ricoveri vari alla data del 2 maggio; 32.375, includendo Scozia e Ulster. Il suggello di un record continentale che si conferma anche limitandosi solo alle cause di morte certe registrate fino a oggi e snocciolate nella conferenza stampa quotidiana di Downing Street tenuta dal ministro degli Esteri, Dominic Raab: per un totale di 29.427 (693 più di lunedì, col recupero di alcuni dati arretrati del weekend) comunque superiore, per la prima volta dall'inizio dell'epidemia, ai 29.315 dichiarati adesso dall'Italia.

E sono oltre 250mila i morti a causa del coronavirus nel mondo. E' quanto risulta dai dati della Johns Hopkins University. Si tratta di 252.346 vittime e 3.618.325 casi.

"Sappiamo che quasi certamente ci sarà una seconda ondata dell'epidemia da coronavirus. La maggior parte degli scienziati è di questo avviso, e molti ritengono che ci sarà anche una terza ondata", ha affermato il presidente dell'Istituto Robert Koch, Lothar Wieler, a Berlino.

STATI UNITI - Nelle ultime 24 ore il coronavirus ha fatto 1.015 vittime, il dato più basso da un mese a questa parte, secondo i dati della Johns Hopkins University.

SPAGNA - In Spagna si stabilizza la curva delle vittime da coronavirus. Sono 185 nelle ultime 24 ore (in leggero aumento rispetto al giorno prima), per un bilancio complessivo di 25.613. Nel bollettino quotidiano, riportato dal Pais, si legge che i casi complessivi sono 219.329, con un aumento di 867 in un giorno.

GERMANIA - Il numero dei nuovi contagi in Germania continua ad esser contenuto intorno ai 600 e "questa è una notizia molto positiva". Il tasso di contagio R0 scende a 0,71 mentre il tasso di mortalità è salito invece al 4,2%. Lo ha detto il presidente del Robert Koch Institut, Lothar Wieler, in conferenza stampa a Berlino. Il numero dei contagi aggiornato alla mezzanotte di oggi è 163.860 (e cioè +685 rispetto al giorno precedente) mentre le vittime sono 6.831. La Baviera accelera sull'allentamento delle misure di restrizione e annuncia la riapertura dei ristoranti, dal 25 maggio, degli hotel dal 30 e degli asili entro la fine del mese. Gli spazi esterni dei locali potranno riaprire già dal 18 maggio. Le decisioni prese dal gabinetto locale sono state annunciate dal presidente del Land Markus Soeder. Non è la prima regione tedesca ad aver spinto sull'acceleratore: la Bassa Sassonia ha annunciato ieri il suo calendario delle riaperture per andare incontro al settore gastronomico, che teme un'ondata di fallimenti in Germania.