Baldo Gucciardi: "In Sicilia occorre una rete per le malattie infettive"

11/05/2020 06:00:00

Baldo Gucciardi, deputato regionale del Pd e vice presidente della commissione parlamentare Bilancio. Ma davvero i cittadini e lavoratori siciliani devono attendere ancora i soldi della cassa integrazione, sono in migliaia che non hanno più un centesimo e attendono la misura che la Regione tarda a fare andare avanti.

E’ diventata una brutta storia. Poteva essere una cosa semplicissima, si può ancora risolvere tempestivamente ma ci si è messo anche il bonus straordinario che dovrebbe essere dato per ogni pratica ai dipendenti regionali, lo dico con grande rispetto per i lavoratori, ma in un momento come questo non credo ci sia il diritto di avviare una trattativa come questa, proprio ora che ci sono famiglie che non riescono più a tirare avanti. Il dipendente in cassa integrazione dovrebbe avere il diritto di avere almeno questo piccolo contributo. Mi dispiace molto, questa situazione siciliana fa male alla Sicilia, alla pubblica amministrazione, fa male alla politica ma soprattutto fa male alle famiglie.

Questa situazione della cassa integrazione fa il paio con il ritardo degli aiuti promessi da Musumeci. Si è scelto di utilizzare dei fondi comunitari, con una complicata rendicontazione e dopo 40 giorni i Comuni non sono riusciti ad erogare i soldi per le famiglie disagiate. Gucciardi l’Italia è un Paese complicato, perché in Sicilia tutto diventa ancora più complicato?

Perché si commettono dei pasticci inutili. Per questi 100 milioni è prevista una rendicontazione con procedure semplificate. Mi auguro che l’assessore Scavone faccia il tutto in maniera veloce, senza le sciocchezze che sono state inserite nella cassa integrazione. Inoltre i comuni possono utilizzare queste risorse per i cantieri di servizio per cercare di far tornare a lavoro tanta gente che ne ha di bisogno, ma anche risorse che possono essere messe a disposizione per pagare le utenze di gas, luce e acqua e i canoni di locazione. Mi auguro che l’assessore possa adottare dei provvedimenti che semplifichino le procedure.

Gucciardi lei è stato assessore alla Sanità nella scorsa giunta regionale. A Marsala è stato smantellato il "Paolo Borsellino" per farlo diventare un Covid Hospital. Lei avrebbe preso la stessa decisione?

Sarebbe facile dire avrei fatto cose diverse. La verità è che nessuno si aspettava quello che sta accadendo nel mondo. La Gran Bretagna che oggi ha il più alto numero di morti in Europa, sottovalutava le misure adottate dall’Italia, come se gli italiani erano i soliti a non voler lavorare. Con una epidemia che coinvolge tutto il mondo si possono mettere in campo delle iniziative che poi non sono quelle che ci si aspettava. Io ritengo che un ospedale non deve essere un lazzaretto e non può avere solo qualche apparecchiatura di terapia intensiva, ma deve avere un grande reparto di cardiologia, di emodinamica, un reparto di malattie infettive come si deve, il Covid Hospital deve essere un ospedale con discipline ancora pù eccellenti rispetto a quelle normali. Oggi che l’emergenza sembra quasi superata, voglio essere fiducioso, dobbiamo creare delle strutture ospedaliere che siano davvero all’altezza di gestire anche le complicanze delle malattie infettive.

Gucciardi perché la rete ospedaliera che lei ha messo a punto non riesce a decollare?

Quella rete ospedaliera è semplicissima. Quando ero assessore alla Salute c’è stata l’Ebola, un’altra malattia infettiva pericolosissima e c’era il problema dei migranti. Il timore che ci potesse essere una diffusione del contagio mi ha fatto passare qualche notte insonne. Allora mi ricordo che chiesi al ministero di sfondare il tetto del numero massimo di posti letto per malattie infettive, perché ricordo che nel momento in cui arrivavano i migranti e avevano la febbre veniva ricoverati nei reparti di malattie infettive e poi eravamo in difficoltà per curare un caso di meningite, perché avevamo tutti i posti letto occupati, purtroppo non è stato possibile aumentare il numero perché il decreto Balduzzi non lo consente. Tuttavia ho portato al massimo i numeri di posti letto di malattie infettive e delle terapie intensive. Mi auguro che venga messa in campo una rete che ci consenta di fronteggiare non solo le infettive ma anche le altre patologie. Mi ha allarmato ad esempio la notizia che i morti di infarto sono aumentati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ci si salva dal Covid-19 ma si muore per quelle patologie che sono curabilissime e per cui i nostri ospedali sono attrezzati. Tornando al “Paolo Borsellino”, deve tornare l’ospedale che è, e in Sicilia occorre una rete per le malattie infettive che non devono essere dei semplici lazzaretti, ma degli ospedali iperspecializzati.

Gucciardi, a livello regionale c’è l’accordo per Anthony Barbagallo come segretario regionale. Anche a livello provinciale siete già d’accordo?

Il Covid ci ha distratto moltissimo e il congresso è passato in secondo piano. Abbiamo definito la base regionale e Barbagallo è il nuovo segretario anche se ancora non in maniera formalizzata. A livello provinciale possiamo ancora attendere qualche settimana, specie in questo periodo in cui la gente è poco interessata alle dinamiche interne dei partiti.