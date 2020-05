Coronavirus, diminuiscono i contagi. La cura al plasma riduce la mortalità al 6%

12/05/2020 06:00:00

Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva a causa del Coronavirus in Italia: sono 999, 28 in meno rispetto a al giorno prima, quando il calo era stato di 7. Per la prima volta dal 10 marzo le terapie intensive scendono sotto le 1.000.

I DATI - In Lombardia sono 341, 7 in meno di ieri. I contagiati totali dal coronavirus in Italia - vale a dire gli attualmente positivi, le vittime e i guariti - sono 219.814, con un incremento minimo di 744 rispetto a ieri. Le vittime per coronavirus in Italia sono salite a 30.739, con un incremento di 179 in un giorno. Il giprno prima l'aumento dei morti era stato di 165. Attualmente sono 82.488 i malati di coronavirus in Italia, in calo rispetto a ieri di 836. Nella giornata di ieri la diminuzione era stata di 1.518. I pazienti guariti dal Covid 19 in Italia sono 106.587, con un incremento di 1.401 rispetto a ieri.

Con i 68 decessi registrati oggi la Lombardia supera la soglia dei 15.000 morti dall'inizio dell'epidemia di Covid-19 arrivando a 15.054. In lieve aumento i nuovi positivi con +364 (ieri 282) per un totale di 81.871. I ricoverati in terapie intensive sono 341, 7 in meno di ieri quando invece erano aumentati di 18 pazienti mentre i ricoverati in reparto sono 5.397, -31. Ieri erano 107 in meno. I tamponi eseguiti sono stati 7.508, ieri 7.369.

LA CURA AL PLASMA RIDUCE LA MORTALITA' AL 6% - La mortalità dei pazienti curati con il plasma iperimmune è scesa dal 15% al 6%: è questo il risultato della sperimentazione condotta dal Policlinico San Matteo di Pavia con l'Asst di Mantova e presentata oggi dalla Regione Lombardia condotta su 46 pazienti. "All'inizio la mortalità nei pazienti in ventilazione assistita ricoverati in terapia intensiva era tra il 13 e il 20%, circa 15% di media, mentre con la cura con il plasma iperimmune è scesa al 6%", ha spiegato Fausto Baldanti, direttore unita virologia del San Matteo di Pavia. "Questa mattina ho avuto un colloquio con il ministro Speranza che mi ha confermato che anche il governo ha particolare interesse per proseguire questa iniziativa": così il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha commentato il risultato della sperimentazione della cura.

MANCANO MASCHERINE, GUANTI E ALCOL - "Nella quasi totalità delle farmacie dove sono state consegnate a prezzo calmierato, per esempio a Roma, le mascherine chirurgiche sono già finite. Non sono state ancora consegnate in altre grandi città come Milano e Torino e c'è ancora stallo sulla carenza di mascherine. I farmacisti sono disponibii alla vendita, ma le ingenti quantità promesse, affinché queste ultime fossero nella disponibiltà delle farmacie, purtroppo non sono arrivate. Su questo siamo punto e a capo". Lo ha detto Marco Cossolo, presidente di Federfarma. "Il prezzo massimo è stato fissato nell'esclusivo interesse dei cittadini. Anche perché chi oggi afferma di non avere mascherine e di aver bisogno delle forniture del Commissario, fino a qualche settimana fa le aveva e le faceva pagare ben di più ai cittadini". Lo ha detto in una nota il Commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri. "La colpa non è mia ma di distributori e farmacisti". Lo ha detto in una nota il Commissario per l'Emergenza Domenico Arcuri, replicando alle parole di Federfarma, secondo cui "le mascherine chirurgiche sono quasi tutte finite". "Le farmacie - sottolinea Arcuri - non hanno le mascherine perché due società di distribuzione hanno dichiarato il falso non avendo nei magazzini i 12 milioni di mascherine che sostenevano di avere". "Oltre alle mascherine, c'è una fortissima carenza di guanti e di alcol per disinfettare. Sono introvabili nelle farmacie italiane". A dar voce a un problema "riscontrato da Nord a Sud della penisola" è Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma. "Il prezzo dei guanti, in lattice o nitrile, si è triplicato o quadruplicato negli ultimi mesi dopo l'emergenza Covid-19". Questo, prosegue, "deriva dall'altissimo costo di acquisto pagato dalla farmacia ai fornitori, per il fatto che le materie prime sono aumentate, la richiesta si è moltiplicata per mille e le giacenze di magazzino sono ormai finite".

Il coronavirus continua a fare morti nel mondo. Ecco la situazione nei vari Paesi - "Nel weekend abbiamo visto i segni delle sfide che potrebbero presentarsi" con la fine delle misure di lockdown: "In Corea del Sud, bar e club sono stati chiusi, a Wuhan è stato identificato il primo gruppo di casi di coronavirus da quando è stato revocato il blocco e anche la Germania ha riportato un aumento dei casi dopo l'allentamento delle restrizioni. Fortunatamente tutti e tre i Paesi dispongono di sistemi per rilevare e rispondere a una recrudescenza dei casi". Lo ha detto il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Gli esseri umani "non sono greggi": così il capo del programma di emergenze sanitarie dell'Oms, Mike Ryan, che ha stigmatizzato "questa idea che Stati con misure carenti magicamente raggiungeranno un'immunità di gregge e pazienza se perderemo qualche anziano: sono calcoli pericolosi. Gli Stati responsabili guarderanno a tutta la loro popolazione e faranno tutto il possibile per proteggere la loro salute". "I dati preliminari degli esami sierologici - ha aggiunto - mostrano che la proporzione delle persone che hanno sviluppato la malattia in modo significativo sono la parte maggiore delle persone infettate perché il numero dei contagiati in rapporto alla popolazione è più basso delle attese e questo significa, come diciamo da mesi, che questa è una malattia seria, il nemico pubblico numero uno".

L'Organizzazione Mondiale della Sanità lancerà un'app Covid-19 per i paesi che non hanno i mezzi per svilupparne una propria. Lo ha detto Bernardo Mariano, Chief Information Officer dell'Oms, in una intervista a Reuters e pubblicata online, dichiarando che l'applicazione verrà rilasciata entro fine maggio. L'app, che dovrebbe essere basata sul bluetooth, chiederà alle persone i loro sintomi e offrirà indicazioni sull'eventuale contagio. Altre informazioni, come ad esempio i test da fare, verranno personalizzate in base al Paese dell'utente. L'applicazione, che verrà rilasciata sugli store digitali a livello globale, potrà essere adottata da qualsiasi governo che potrà aggiungere le propria funzionalità e rilasciare la propria versione negli app store, ha spiegato Mariano. Numerosi paesi stanno accelerando nelle tecnologie di contact tracing, con il Regno Unito, l'Australia e l'India che stanno già testando una loro app. L'Oms si aspetta che la sua applicazione susciti interesse in paesi come Sud America e Africa, dove il numero dei casi è in aumento e potrebbero mancare risorse, tecnologia e ingegneri per sviluppare un'app.

STATI UNITI - Gli Stati Uniti hanno registrato 776 ulteriori decessi per coronavirus in 24 ore, l'incremento più basso da marzo, portando il totale a 79.522 morti. Lo rende noto l'università americana Johns Hopkins, secondo cui i casi totali di positività registrati nel Paese hanno raggiunto quota 1.329.072. In una intervista alla Fox, il segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin ha previsto che il tasso di disoccupazione, ora al 14,7%, potrebbe presto avvicinarsi al 25%. Non riaprire le attivita' produttive - ha aggiunto - potrebbe causare un danno economico "permanente", ponendo un rischio piu' grande di quello di una ripartenza.

E il vicepresidente americano Mike Pence continuera' a seguire i consigli dell'unita' medica della Casa Bianca e non e' in quarantena: lo ha precisato Devin O'Malley, viceportavoce di Pence, aggiungendo che il numero due di Donald Trump "e' risultato negativo tutti i giorni e intende essere domani alla Casa Bianca". Fonti della Casa Bianca avevano precisato poco prima ad alcuni media Usa che Pence non e' in un vero e proprio autoisolamento e che avrebbe mantenuto una certa distanza dagli altri per un paio di giorni.

COREA DEL SUD - La Corea del Sud ha annunciato il rinvio di una settimana della riapertura delle scuole, prevista inizialmente per mercoledì 13: la decisione, annunciata dal viceministro dell'Educazione Park Baeg-beom, è maturata dopo un ciclo di consultazioni con le autorità sanitarie alla luce del rialzo delle infezioni da Covid-19 degli ultimi giorni, alimentate dal super diffusore di 29 anni che, frequentando i locali della movida di Seul a Itaewon nel weekend del Primo Maggio, ha finora contagiato 94 persone, nel conto aggiornato a questa sera.

CINA - La Cina ha riportato 17 nuovi casi di coronavirus, toccando i massimi delle ultime due settimane, di cui 7 importati relativi nella Mongolia interna e 10 domestici, suddivisi tra le province di Hubei (5), Jilin (3), Liaoning (1) e Heilongjiang (1). I casi dell'Hubei fanno capo al capoluogo Wuhan, il focolaio della pandemia: sono asintomatici, ha detto la Commissione sanitaria provinciale, che si aggiungono all'infezione registrata sabato nel distretto di Dongxihu, la prima dal 4 aprile, dove il livello sanitario d'allerta è stato rialzato a basso a medio. Nel frattempo, la città di Shulan, nella provincia cinese di nordest di Jilin che confina con la Corea del Nord, è da domenica in condizioni di rigido lockdown a seguito degli 11 casi di infezione da Covid-19 accertati durante il weekend. In base alle norme d'emergenza, solo una persona per famiglia è autorizzata a uscire quotidianamente e ad acquistare tutti i beni di prima necessità, secondo quanto ha riportato la tv statale Cctv. Shulan è una città che attualmente conta circa 670mila abitanti.

RUSSIA - La Russia nelle ultime 24 ore ha registrato un nuovo record di contagi, ben 11.656, arrivando a toccare quota 221.344 di casi certificati di coronavirus, superando così Italia (che a ieri ne contava ufficialmente 219.070) e Regno Unito. Lo riporta la task force nazionale anti COVID-19. I morti in totale sono invece 2.009. Stando ai dati della Johns Hopkins, la Russia ora è dietro alla Spagna e agli Usa nei contagi totali (ma non in rapporto alla popolazione, ndr). Vladimir Putin ha ordinato al governo russo di presentare entro il primo giugno un piano d'azione nazionale per rilanciare l'economia, aumentare l'occupazione e i redditi della popolazione, riferisce il Cremlino, ripreso dall'agenzia Interfax. L'economia russa sta affrontando un momento di difficoltà a causa dell'epidemia di Covid-19 e del crollo dei prezzi del petrolio. Le misure anti-coronavirus in Russia "hanno salvato migliaia di vite". Lo ha detto Vladimir Putin nel suo discorso alla nazione illustrando i passi che il governo intende intraprendere per arrivare alla 'fase 2' ribadendo il concetto che sarà compito dei "governatori delle regioni" modulare aperture e chiusure per assicurare una graduale riapertura dell'economia. Putin ha poi annunciato che a metà mese la Russia sarà capace di effettuare 300.000 test per Covid-19 al giorno, quasi il doppio degli attuali 170.000. Lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale russa Tass.

GRAN BRETAGNA - Scendono a 210, contro i 246 censiti ieri, i morti registrati nel Regno Unito nelle ultime 24 ore fra ospedali, case di riposo e altri ricoveri: fino a un totale di 32.065, stando all'aggiornamento quotidiano del ministero della Sanità (anche se un'elaborazione statistica dell'Ons ha indicato nei giorni scorsi una stima superiore a 36.500). I contagi diagnosticati raggiungono intanto i 223.000, tornando a superare in cifra assoluta in Europa quelli della Russia, con una curva di nuovi casi (scesa sotto i 4.000 quotidiani) e di ricoveri ospedalieri confermata comunque in flessione. I test giornalieri oltrepassano infine i 100.000 promessi dal ministro Matt Hancock, raggiunti finora solo il 30 aprile. Il piano annunciato ieri verso una Fase 2 dell'emergenza coronavirus nel Regno Unito punta a una "cauta e graduale" riapertura della società e dell'economia, ma si limita per ora alle "prime modifiche prudenti" soggette "come sempre al buonsenso del popolo britannico", con tappe successive condizionate alla verifica di 5 premesse fra cui il calo dei contagi e l'incremento dei test. Lo ha detto il premier Tory, Boris Johnson, alla Camera dei comuni, ammettendo "il tragico" bilancio di vite perdute nel Regno, ma rivendicando lo sforzo fatto e "la catastrofe evitata" che si sarebbe potuta verificare se gli ospedali fossero stati "sovraffollati" di ricoveri. Johnson ha insistito sul nuovo slogan "stay alert" (state in allerta), mentre ha assicurato che la situazione sarà monitorata costantemente e che il piano potrà essere rallentato - con misure radicali reintrodotte - in caso di un nuovo innalzamento dei contagi e di rischi di un secondo picco. Ha inoltre detto che le differenze sul lockdown fra Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord son