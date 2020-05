40 anni dalla marcia dello Zingaro. La prima battaglia ambientalista in Sicilia

19/05/2020 14:00:00

Sono passati 40 anni dalla marcia dello Zingaro. La prima grande battaglia ambientalista in Sicilia che diede il via a tante altre battaglie contro le speculazioni edilizie e le cementificazioni nocive per lo sviluppo e il futuro dell'Isola. Una marcia che ha segnato il tempo per una nuova visione del nostro patrimonio naturale e paesaggistico.



"Sono passanti esattamente quarant'anni dalla storica marcia popolare dello Zingaro - così scrive in una nota il presidente di Legambiente Sicilia Gianfranco Zanna - che non solo fermò un’allucinante speculazione edilizia che avrebbe cancellato l'unico tratto di costa siciliana integra, ma diede anche una spinta decisiva all'approvazione da parte dell'ARS dell'innovativa e tuttora avanzata legislazione siciliana in materia di tutela ambientale e fu, inoltre, fondante per la nascita di tutto il movimento ambientalista in Sicilia".

"Ecco perché la ricordiamo con tanto affetto ed estrema passione - continua Zanna -. Abbiamo continuato a lottare in questi 40 anni, senza sosta e senza respiro, cercando di continuare a difendere e tutelare lo straordinario patrimonio ambientale, naturalistico e paesaggistico del nostro meraviglioso arcipelago. Siamo stati costretti a farlo perché, ancora adesso, dopo 40 anni, in molti, soprattutto politici ed amministratori, non hanno capito quella lezione e con obsoleti slogan e inutili richiami ad ipotetiche ed anacronistiche idee di sviluppo, cercano di propinare progetti e programmi che parlano solo di nuove speculazioni e cementificazioni. Eppure, proprio la riserva dello Zingaro, come quella dell’Isola dei Conigli di Lampedusa o le Saline di Trapani, per fare qualche esempio, dimostrano esattamente il contrario. La bellezza e la natura sono una straordinaria occasione di futuro per tutti noi. Con testardaggine lo continueremo a ripetere, sempre e in tutti i modi e le forme possibili, perché, dopo 40 anni, c'è sempre qualcuno che vorrebbe costruire un resort, con conseguente colata di cemento, sull'isolotto di Capo Passero".