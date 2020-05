Coronavirus, risalgono contagi e vittime. In pochi giorni le 600 euro agli autonomi

20/05/2020 06:00:00

Aumentano nuovamente i contagi da Coronavirus in Italia. Sono 226.699 i contagiati totati, 813 più di ieri. Di questi oltre il 50% in Lombardia, che ne fa registrare 462. Il dato è complessivo di positivi, vittime e guariti. L'incremento lunedì era stato di 451. Da notare però che i tamponi effettuati sono circa il doppio.

I dati nazionali - Sono 65.129 i malati di coronavirus in Italia, 1.424 meno di ieri, quando il calo era stato di 1.798. Risalgono anche le vittime, sono 162 nelle ultime 24 ore in Italia. In totale i morti salgono così a 32.169. Ieri l'aumento era stato di 99 vittime, un minimo negativo dall'inizio del lockdown. Sono saliti a 129.401 i guariti e i dimessi per il coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 2.075. Lunedì l'aumento era stato di 2.150.

Sono 716 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Coronavirus, 33 meno di ieri. Di questi, 244 sono in Lombardia, 8 meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 9.991, con un calo di 216 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 54.422, con un calo di 1.175 rispetto a ieri.

I dati dei positivi nelle Regioni - Nel dettaglio - secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile -, gli attualmente positivi sono 27.291 in Lombardia (+218), 9.635 in Piemonte (-239), 5.330 in Emilia-Romagna (-195), 3.754 in Veneto (-250), 2.323 in Toscana (-250), 2.264 in Liguria (-75), 3.786 nel Lazio (-40), 2.178 nelle Marche (-137), 1.518 in Campania (-155), 204 nella Provincia autonoma di Trento (-44), 1.941 in Puglia (-54), 1.524 in Sicilia (-15), 600 in Friuli Venezia Giulia (-21), 1.389 in Abruzzo (-24), 308 nella Provincia autonoma di Bolzano (-1), 66 in Umbria (-11), 341 in Sardegna (-39), 49 in Valle d'Aosta (-11), 382 in Calabria (-19), 84 in Basilicata (-9), 212 in Molise (-5). Quanto alle vittime, sono in Lombardia 15.597 (+54), Piemonte 3.679 (+47), Emilia-Romagna 3.997 (+11), Veneto 1.820 (+17), Toscana 992 (+3), Liguria 1.376 (+9), Lazio 640 (+12), Marche 986 (+2), Campania 399 (+0), Provincia autonoma di Trento 455 (+2), Puglia 473 (+2), Sicilia 268 (+1), Friuli Venezia Giulia 320 (+0), Abruzzo 389 (+1), Provincia autonoma di Bolzano 291 (+0), Umbria 74 (+1), Sardegna 126 (+0), Valle d'Aosta 143 (+0), Calabria 95 (+0), Basilicata 27 (+0), Molise 22 (+0). I tamponi effettuati sono 3.104.524, con un incremento di 63.158 rispetto a ieri. Le persone sottoposte a tampone sono 1.999.599.

MINISTRO GUALTIERI ENTRO QUALCHE GIORNO LE 600 EURO AGLI AUTONOMI - Nel giro di pochi giorni saranno pagati i 600 euro agli autonomi. "A partire da domani e in tre o quattro al massimo giornici sarà il pagamento diretto dei 600 euro a tutti i 4 milioni di lavoratori autonomi, di collaboratori che li hanno già avuti", così il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervistato al Tg1. «Domani sarà possibile fare domanda per i 1.200 euro per il bonus per la baby sitter e i centri estivi e poi a giugno ci saranno i contributi a fondo perduto per le imprese e la terza tranche fino a 1.000 euro per i lavoratori autonomi», ha detto il ministro. "Il bonus babysitter o per i centri estivi fino a 1200 euro, si potrà chiedere «da domani», ha sottolineato Gualtieri, ma anche un ventaglio di nuovi interventi per le imprese, come gli aiuti a fondo perduto che non si rivolgeranno solo ad autonomi e professionisti (fino a 1000 euro nella terza tranche) ma anche alle piccole imprese fino a 5 milioni di fatturato. Le piccole, annuncia il vicesegretario del Pd Andrea Orlando, avranno più tempo per rimborsare i prestiti garantiti al 100% dallo Stato fino a 25 mila euro: il termine per restituirli passerà da 6 a 10 anni.

Folla per l'aperitivo in Veneto, Zaia: così chiudiamo - Tanti ragazzi con lo spritz in mano, ma tutti senza mascherina. Distanziamento sociale di pochi centimetri, folla davanti ai bar e voglia di eccessi. Nei video della 'movida' esplosa ieri sera nelle piazze di Padova, il giorno del ritorno alla quasi-normalità, si vede addirittura un ragazzo che a tre metri da terra fa la 'ruota' sul tirante in ferro di un portico. Immagini di un 'libera tutti' visto anche in altre città del Veneto, come Treviso, e che ha fatto infuriare il governatore Luca Zaia, che finora aveva portato i giovani veneti in palmo di mano, perchè più attenti degli adulti al rispetto delle norme anti-contagio.

Così, nella quotidiana conferenza stampa sull'andamento del Covid, è sbottato: "Ci sono arrivate decine di foto e video dei centri delle nostre città con movida a cielo aperto. Non ho nulla contro la festa, ma divieto di assembramenti e l'uso della mascherina sono la conditio sine qua non, i salva vita per la tutela dei cittadini". Poi l'avvertimento: "in 10 giorni io li vedo i contagi: se aumentano richiuderemo bar, ristoranti, le spiagge, e torneremo a chiuderci in casa con il silicone". Ad amico che gli aveva girato una gallery fotografica con tanti giovani intenti a bere senza traccia di protezioni al collo, Zaia ha detto di aver risposto: "'li aspetteremo davanti alle porte dell'ospedale'". "Molti di costoro - ha osservato il governatore - sono gli stessi che poi fanno la morale sui social. Il loro senso civico è zero. Almeno abbiano rispetto per le 1.820 persone che hanno perso la vita". A Padova c'è scappato anche l'arresto. Quello di un 23enne che ha reagito con spinte e offese ai Carabinieri intervenuti all'una di notte per sciogliere l'assembramento davanti ad un bar di Piazza dei Signori.

DAL 15 GIUGNO RIAPRONO I CENTRI ESTIVI PER BAMBINI - Dopo l'ok del Comitato Tecnico Scientifico e con uno stanziamento di 185 milioni, i centri estivi possono partire, dando un aiuto ai tanti genitori tornati al lavoro con la Fase 2. La data fissata è quella del 15 giugno, ma sui tempi l'ultima parola spetterà alle Regioni, che se pronte possono anticiparne l'apertura, oppure in caso di eventuali contagi territoriali, possono posticiparla. Il Veneto, come annunciato dal presidente Luca Zaia, già dalla prossima settimana potrebbe aprire i suoi centri estivi, organizzati anche dalla Diocesi, da fattorie didattiche e scuole paritarie.

Ogni regione adotterà regolamenti territoriali, ma tutte si dovranno attenere alle Linee Guida dell'ultimo Dpcm che stabilisce un rapporto numerico fra operatori bambini ed adolescenti, graduato in base all'età. Per i bambini dai 3 ai 5 anni ci sarà di un adulto ogni 5 bambini; dai 6 agli 11 anni, un adulto ogni 7 bambini; per gli adolescenti dai 12 ai 17 anni, un adulto ogni 10 adolescenti. Nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità il rapporto sarà di un operatore per ogni bambino o adolescente.

Per evitare assembramenti ci saranno dei "triage" d'accoglienza e gli ingressi dovranno essere scaglionati di almeno 5/10 minuti e quando possibile ingressi ed uscite saranno separati con percorsi obbligati. I punti di accoglienza dovranno essere all'esterno o in un ingresso separato dell'area dove si svolgono le attività per evitare l'ingresso degli adulti che accompagnano i minori. Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un lavandino con acqua e sapone o, in assenza, verrà utilizzato di gel idroalcolico per l'igienizzazione delle mani del bambino prima che entri nella struttura; stessa cosa dovrà fare prima di essere riconsegnato ai genitori. La procedura di triage prevede anche di chiedere ai genitori se il figlio ha avuto febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è stato male a casa. E' prevista la verifica della temperatura corporea "con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto".

NUOVA CRESCITA DEI MORTI NEL REGNO UNITO - Nuovo balzo di 545 morti nel bilancio ufficiale di giornata delle vittime del coronavirus nel Regno Unito, secondo l'aggiornamento del dicastero della Sanità citato dal ministro dell'Ambiente George Eustice nella conferenza stampa odierna a Downing Street. L'impennata, dopo i 160 di ieri, risente del recupero ormai consueto di dati non raccolti durante il weekend. Il totale dei decessi accertato con i tamponi sale così a 35.341. Mentre i contagi complessivi si assestano a 248.818, con curva confermata in flessione.

LA SPAGNA APRE AGLI STRANIERI - Il governo spagnolo ha abrogato il divieto d'ingresso nel Paese, imposto oltre due mesi fa, per gli aerei e le navi passeggeri - ad eccezione di quelle da crociera, il cui attracco nei porti spagnoli è ancora vietato indipendentemente dal Paese da cui arrivino - provenienti dall'Italia. Rimane tuttavia in vigore, per tutti gli stranieri in arrivo nel Paese, l'obbligo di quarantena di 14 giorni imposto la settimana scorsa da Madrid. E il governo ha chiarito che la manterrà fino a quando durerà lo stato di emergenza, verosimilmente a metà giugno (oggi Sanchez ha accettato di prorogarlo di sole due altre settimane, e non di un mese, su pressione di Ciudadanos).

ANCHE LA GRECIA RIAPRE LE FRONTIERE - La Grecia riaprirà le sue frontiere al turismo il 15 giugno. Lo ha annunciato il premier Kiryakos Mitsotakis intervenendo ad un vertice quadrilaterale con Serbia, Bulgaria e Romania per fare il punto sulle prospettive di ripresa della regione dopo la pandemia di coronavirus. Mitsotakis, inoltre, si è detto d'accordo per la riapertura dei confini il primo giugno per i viaggi d'affari, i lavoratori stagionali e i componenti familiari residenti in altri Paesi.

115 MORTI IN RUSSIA IN 24 ORE - La Russia ha registrato 9.263 nuovi casi nelle ultime 24 ore, scendendo per il quarto giorno consecutivo sotto quota 10mila. Secondo la task force, il tasso di crescita giornaliera si è attestato al 3,2%, come il giorno prima. I morti totali sono 2.837 (115 in più in 24 ore), mentre il numero totale dei casi sale a 299.941, a un soffio dai 300mila. A Mosca, epicentro dell'epidemia, i nuovi casi sono stati 3.545, portando il conteggio nella capitale a 149.607; il tasso di crescita qui si è attestato al 2,4% rispetto al 2,3% del giorno prima. Mikhail Mishustin, intanto, è tornato a svolgere le funzioni di premier della Russia dopo che il 30 aprile aveva annunciato di essersi ammalato di Covid-19 e aveva momentaneamente lasciato la guida del governo al suo vice, Andrei Belousov.