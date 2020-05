Coronavirus, risalgono contagi e vittime. Regioni del Nord "sorvegliate speciali"

28/05/2020 06:00:00

Aumentato i contagi e i decessi per l'epidemia di Covid-19 in Italia e le regioni sorvegliare speciali sono ancora Lombardia, Piemonte e Liguria, in un'Italia decisamente frammentata, con regioni in cui i nuovi casi si contano sulla punta delle dita e altre in cui sono nell'ordine delle decine e delle centinaia.

E' una situazione molto diversificata, quella dell'andamento dell'epidemia in Italia, proprio in un momento come questo, in cui "i dati importanti sono quelli relativi ai parametri nelle diverse regioni italiane in vista della riapertura", osserva il fisico Federico Ricci Tersenghi, dell'Università Sapienza di Roma.

I DATI - Secondo il bilancio giornaliero della protezione civile sono 50.966 i malati di coronavirus in Italia, 1.976 meno del giorno prima, quando il calo era stato di 2.358. Sono 117 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore, in risalita rispetto al livello più basso da inizio marzo toccato con 78. In Lombardia nell'ultima giornata se ne sono registrate 58, la metà del dato nazionale, mentre il giorno prima erano state 22. I morti a livello nazionale salgono così a 33.072. Otto regioni - Marche, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata - e la Provincia di Bolzano senza nuove vittime.

Risalgono i nuovi positivi in Italia, con un ritorno ai livelli di 4 giorni fa. Sono ora 231.139 i contagiati totali, 584 i più. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia sono 384 in più. Il giorno prima l'incremento nazionale era stato di 397. Sono saliti a 147.101 i guariti e i dimessi per il coronavirus in Italia, con un incremento di 2.443. Martedì l'aumento era stato di 2.677. Sono 505 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Coronavirus, 16 in meno. Di questi, 175 sono in Lombardia, 8 meno. I malati ricoverati con sintomi sono invece 7.729, con un calo di 188, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 42.732, con un calo di 1.772.

Il rapporto tra tamponi fatti nelle ultime 24 ore (67.324) e casi individuati (584) è di un contagiato ogni 115,3 test, quasi lo 0,87%, nella media degli ultimi giorni. Se si escludono i tamponi ripetuti, circa il 40% in media, la percentuale di positivi sui soli nuovi casi testati - come da parametri del ministero della Salute - sale all'1,6%.

IL COMMISSARIO ARCURI, ENTRO SETTEMBRE SOLO MASCHERINE ITALIANE - A settembre ci saranno sul mercato solo mascherine chirurgiche italiane: lo ha garantito il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri in commissione Affari sociali alla Camera, sottolineando che per quella data la produzione italiana sarà a pieno regime. "Perché in giro si vedono ancora le mascherine cinesi? Le aziende italiane, poverine, ci mettono qualche tempo a raggiungere la produzione massima. In Cina le fanno da qualche decennio. Ma a settembre non ci saranno più mascherine cinesi, perché quelle italiane basteranno al nostro fabbisogno".

Arcuri ha poi ricordato che oltre alla riconversione di 135 imprese che hanno iniziato a produrre i Dpi, lo Stato ha avviato la produzione delle macchine necessarie a realizzare i dispositivi. "Abbiamo fatto un accordo con due grandi aziende italiane che stanno producendo 51 macchine che a regime, entro giugno, produrranno 31 milioni di mascherine chirurgiche al giorno". E dunque, ha concluso, "la conversione delle imprese e la produzione di macchine ci fa ritenere che, al più tardi alla fine di settembre, non dipenderemo più dall'importazione dei dispositivi da altri luoghi del mondo".

Quanto alle imprese che si sono riconvertite, Arcuri ha sottolineato che ad oggi sono in essere contratti con 19 aziende "che hanno ricevuto da noi ordini per un miliardo e 823 milioni di mascherine, ad un prezzo medio di vendita di 42 centesimi". Ordini "che sono superiori al totale delle mascherine chirurgiche che abbiamo acquisito in Cina da 15 fornitori, che ci daranno complessivamente un miliardo e 807 milioni di mascherine".

"Stiamo facendo un accordo con l'Ordine dei medici - ha quindi annunciato - per rifornire di mascherine chirurghi e dentisti: garantiremo loro 10 milioni al mese" di dispositivi. Per quanto riguarda gli esami di maturità, "a partire dal 17 giugno e per dieci giorni, garantiremo a tutte le scuole le mascherine per il personale docente, non docente e anche per gli studenti che la dovessero perdere per strada o dimenticare".

CORONAVIRUS NEL MONDO - I decessi legati al coronavirus hanno superato quota 350mila (350.423), secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. I casi totali sono quasi 5,6 milioni (5.588.400). I tre Paesi più colpiti sono gli Stati Uniti, il Regno Unito con 37.130 e l'Italia con 33.072.

Gli Stati Uniti superano i 100.000 morti per coronavirus. E' quanto emerge dai calcoli del New York Times. Si tratta del numero più alto di decessi al mondo per il virus. Il bilancio dei morti - sottolinea il New York Times - è il il più elevato al mondo ed eccede il numero dei militari americani morti in tutti i conflitti combattuti dagli Usa dalla guerra di Corea in poi. La pandemia del coronavirus si appresta a diventare la più letale della storia Usa dopo quella della spagnola nel 1918 in cui persero la vita 675 mila americani.

L'AMERICA LATINA è diventato il nuovo epicentro della pandemia di coronavirus. E' l'allarme lanciato dal direttore regionale dell'Oms, Carissa Etienne. "Non ci sono dubbi che la nostra regione è diventata l'epicentro della pandemia di Covid-19", ha dichiarato sottolineando che "questo non è il momento di allentare le restrizioni o ridimensionare le strategie di prevenzione".

Per il terzo giorno consecutivo gli STATI UNITI hanno registrato meno di 700 morti giornalieri per Covid-19, secondo il conteggio della Johns Hopkins University: 657 persone sono morte in 24 ore nel Paese, per un totale di 98.902 decessi. I casi totali di contagio nel Paese sono al momento 1.680.680.