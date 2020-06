Scrive Gaspare, sul Coronavirus che ci ha peggiorati e la confusione dei governanti

02/06/2020 14:00:00

Gentile redazione di Tp24, qualche mese fa scrivevo in merito a quello che ci avrebbe insegnato il covid, nel modo di vivere, di pensare, di agire...



Oggi a distanza di pochi giorni credo che ci abbia peggiorato, la politica in questa fase 2 non ha fatto quello che doveva per prepararci ad una nuova ( speriamo di no ) ondata. Non mi risulta che ci sia il cantiere aperto al vecchio San Biagio, che doveva diventare il nostro covid hospital.

Ci ha dato un governo centrale in totale confusione, visto che prima (giustamente) interviene con le misure di restrizioni, mentre adesso si piega al potere economico aprendo tutto senza che ci siano le condizioni.



Perfino il Presidente Musumeci, che personalmente ho apprezzato e apprezzo per il modo in cui si è gestito il periodo “covid” sembra in confusione o sta per cedere a quelle che sono i poteri economici, mettendo in secondo piano l’eventuale emergenza sanitaria.



Credo che sia giusto far partire le economie della regione, turismo in primis, ma credo anche non sacrificando la tranquillità che i Siciliani ( modello per comportamento) stanno ritrovando.

Turisti si ma con tamponi prima di partire, altrimenti diamo una mano al turismo oggi, per ammazzare un’intera economia domani.

Se non siamo in grado di gestire questo non saremmo mai una regione ad alta vocazione turistica.