Coronavirus. E' guarito ed è tornato a casa Nicola Orlando, il contagiato di Castelvetrano

04/06/2020 13:02:00

Doppio tampone negativo. Fine di un incubo per Nicola “Scyntilla” Orlando, il pizzaiolo di 47 di Castelvetrano, contagiato dal Coronavirus.



E' guarito ed è tornato a casa, dopo un periodo in auto isolamento al Covid Hotel San Paolo Palace di Palermo.

Dopo diverse settimane in cui si attendeva la negativizzazione è arrivata la notizia che tanto aspettava. Si tratta di una notizia importante, perchè Nicola era l'ultimo positivo al Coronavirus contagiato in provincia di Trapani.



Nel territorio restano altre quattro persone positive al Covid-19, in isolamento domiciliare, che però hanno preso il virus in altri luoghi, quindi si tratta di casi “importati”. Già ieri Nicola Orlando è tornato a casa, nella sua Castelvetrano. In queste settimane Nicola ha raccontato sui social la sua esperienza, un diario della malattia, non perdendosi mai d'animo.