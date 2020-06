Pericolo scampato. Non c'è nessun nuovo caso di Coronavirus a Marsala

05/06/2020 08:46:00

Pericolo scampato a Marsala, ieri sera, per un caso sospetto di Coronavirus, poi, fortunatamente, risultato negativo al tampone.



Per qualche ora all'ospedale di Marsala è tornata la paura per il ripresentarsi di nuovi casi di Coronavirus. In particolare ieri pomeriggio un uomo si è recato al pronto soccorso dell'ospedale "Paolo Borsellino" presentando tutti i sintomi del Covid-19.

E' per questo che l'uomo è stato sottoposto a tampone, e, nel frattempo, il pronto soccorso dell'ospedale è stato chiuso al pubblico.

In tarda serata, poi, fortunatamente, è arrivato l'esito del tampone: negativo. Il pronto soccorso, che era stato momentaneamente chiuso per precauzione, e per permettere eventualmente la sanificazione, è stato riaperto ed ha ripreso la normale attività di assistenza agli utenti.