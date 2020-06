Coronavirus, tornano a salire i contagi (+518). Il Decreto rilancio e gli 8mila emendamenti

06/06/2020 06:00:00

Tornano a salire i contagiati dal coronavirus in Italia: dai 177 nuovi casi di giovedì si è passati ai 518 di oggi, con un incremento in 24 ore del 192% dovuto ancora una volta ai numeri della Lombardia, che fa registrare 402 casi, il 77,6% del totale italiano. Un aumento che è strettamente collegato all'incremento dei tamponi eseguiti, passati dai 3.410 di mercoledì ai 19.389 di ieri.

In attesa che l'analisi sul monitoraggio dell'andamento della curva epidemica in tutta Italia, quella relativa alla settimana dal 25 al 31 maggio, dia un quadro ancora più chiaro degli effetti delle riaperture, il dato che emerge è che per ritrovare oltre 500 nuovi contagi bisogna tornare indietro di una settimana, al 29 maggio.

Due o tre Italie. La prima è rappresentata dalla Lombardia, con il suo 77,6% dei casi totali e una percentuale di positivi trovati sui tamponi eseguiti (esclusi quelli di controllo) che è di un punto sopra la media nazionale (2,8% a fronte di 1,8%). Non solo: i numeri confermano anche che più tamponi si fanno e più contagiati si trovano, a conferma che nella regione più colpita dalla pandemia il virus resta ancora molto presente. Poi c'è il nord ovest, con la stessa Lombardia, il Piemonte (+49 casi) e la Liguria (+14) che hanno l'89,7% dei nuovi casi; infine il resto d'Italia, con solo un'altra regione a doppia cifra (l'Emilia Romagna, con 17 nuovi contagiati) e la provincia autonoma di Trento e cinque regioni - Campania, Umbria, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata - a zero contagi. Proprio la Basilicata è la prima regione in Italia a non avere più pazienti ricoverati negli ospedali per il coronavirus.

I malati sono comunque in calo in tutta Italia e i guariti hanno raggiunto i 163.781, 1.886 in più in 24 ore. Gli attualmente positivi sono invece 36.976, con un calo rispetto a giovedì di 1.453 pazienti; in terapia intensiva ci sono 316 pazienti, 22 in meno, e i ricoveri negli altri reparti si fermano a 5.301, con un calo di 202 rispetto a giovedì. Resta invece, e purtroppo, ancora stabile l'incremento giornaliero delle vittime che sono arrivate complessivamente a 33.774: se ne registrano 85 in più (giovedì erano 88) e una su quattro è in Lombardia (21) mentre ci sono 9 regioni senza morti: Trentino Alto Adige, Sicilia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

IL DECRETO RILANCIO E GLI 8MILA EMENDAMENTI - Un superbonus esteso il più possibile, a seconde case, alberghi, e fino al 2022 sembra già quasi una certezza. Ma è l'unica di fronte al diluvio di emendamenti piovuti sul decreto Rilancio, circa 8mila, che da qui a martedì andranno ridotti intanto a 1.200, selezionando le proposte più significative su cui concentrare i lavori. Anche così resterebbe una mole mai vista di emendamenti da votare in commissione, tanto che, almeno la maggioranza, già si è messa al lavoro per scremare le richieste e, possibilmente, trovare dei punti di caduta comuni: ma sugli incentivi per le auto per il momento si viaggia divisi mentre, un po' a sorpresa, si apre anche un nuovo fronte, quello dell'Irap.

Il no di Leu a un taglio generalizzato era noto, ma anche nel Pd emerge qualche dubbio, tanto che una richiesta di intervento mirato porta la firma del vicesegretario, Andrea Orlando. La proposta - che fa subito storcere il naso a Iv - è quella di legare lo stop alla rata di giugno dell'imposta a un calo di almeno un terzo del fatturato e di 'girare' le risorse risparmiate al ristoro a fondo perduto per le Pmi. Mentre i partiti litigano, i sindacati scrivono al premier Giuseppe Conte allarmati per il rischio di una epidemia di posti di lavoro, dopo quella sanitaria, e chiedono di prorogare il blocco dei licenziamenti e di prolungare gli ammortizzatori Covid e i sostegni al reddito. Molti anche gli emendamenti parlamentari su questi temi che si scontreranno, però, con risorse per le modifiche limitate ad appena 800 milioni, divisi tra Camera e Senato. Le richieste, peraltro, sono tantissime e sui temi più vari, dai fondi per le scuole paritarie a quelli per il bonus bici, alla riduzione dell'Iva sui prodotti per l'infanzia (un classico di ogni manovra) fino al rafforzamento del tax credit per le vacanze che dalla Lega a Italia Viva si vorrebbe portare fino a 1000 euro, togliendo il limite Isee.

In molti vorrebbero che parte di questi fondi andassero a un bonus per chi compra un euro 6, pensato per aiutare gli autosaloni a smaltire gli stock invenduti, ma anche qui, in maggioranza non c'è una linea unica. Pd, Iv e Leu questa volta compatti chiedono di introdurre un bonus fino a 4mila euro per chi rottama un'auto vecchia di almeno 10 anni e la sostituisce con una comunque a più basse emissioni. Ma c'è il muro M5S alzato dai parlamentari, contrarissimi a qualsiasi tipo di incentivo che non sia per le ecologiche ibride ed elettriche. La pattuglia di governo del Movimento, però, è più possibilista, a partire dal ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. La filiera "va sostenuta", dice, lasciando però al "dibattito parlamentare" il compito di individuare la soluzione.

Influenza: vaccino raccomandato e gratis bimbi e 60enni - La vaccinazione antinfluenzale per la prossima stagione invernale, è raccomandata a tutti i bambini da 6 mesi a 6 anni e agli anziani a partire dai 60 anni di età. Per queste categorie, oltre a quelle già previste, si prevede la gratuità del vaccino. Lo prevede la circolare del ministero della Salute per la stagione influenzale 2020-21. L'estensione della raccomandazione è prevista a causa dell'emergenza COVID-19, "al fine di facilitare la diagnosi differenziale nelle fasce d'età di maggiore rischio di malattia grave".

Nella prossima stagione influenzale, si legge nella circolate ministeriale 'Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2020-2021', "non è esclusa una co-circolazione di virus influenzali e SarCov2.

Pertanto, si rende necessario ribadire l'importanza della vaccinazione antinfluenzale, in particolare nei soggetti ad alto rischio di tutte le età, per semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, dati i sintomi simili tra Covid-19 e Influenza. Vaccinando contro l'influenza, inoltre - sottolinea il ministero - si riducono le complicanze da influenza nei soggetti a rischio e gli accessi al pronto soccorso".

Riferendosi quindi ai bambini - per i quali attualmente la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata in particolari condizioni o se affetti da particolari patologie - la circolare rileva come "stante l'attuale situazione pandemica, non esistono le condizioni per condurre uno studio pilota teso a valutare fattibilità ed efficacia in pratica della vaccinazione influenzale fra i 6 mesi e i 6 anni".