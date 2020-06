Meteo. Bel tempo in provincia din Trapani. 30 gradi ma ci sarà vento

07/06/2020 06:35:00

Bel tempo oggi in provincia di Trapani. La temperatura massima prevista è di 30 gradi, anche ci sarà qualche nuvola nei nostri cieli. Temperature un po' più alte rispetto ai giorni scorsi soprattutto grazie ai venti provenienti da sud. Ecco le previsioni nel dettaglio.

domenica, 7 giugno: Cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 15.1°C, lo zero termico si attesterà a 3934m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso.

lunedì, 8 giugno: Giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27.3°C, la minima di 19.7°C, lo zero termico si attesterà a 3916m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Est, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Mare poco mosso.