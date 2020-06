Sanità in Sicilia, con il Coronavirus saltate 4 milioni di visite

08/06/2020 12:00:00

Son 50 mila gli interventi chirurgici e 4 milioni di visite ed esami non urgenti che sono saltati in Sicilia nei tre mesi di emergenza sanitaria per il Covid-19.

Ma ci sono anche tanti pazienti che hanno rinunciato alle cure per paura del contagio o perché le strutture sanitarie hanno annullato le prenotazioni. Il risultato tante più vittime e non di coronavirus. Sono raddoppiati per esempio i morti di infarto. Ambulatori e sale operatorie stentano a ripartire, schiacciati fra la grande mole di arretrati, le nuove regole di sicurezza e la mancanza di dispositivi di protezione e spazi.

L’assessorato alla Salute con una circolare ha dato il via libera a interventi e visite non urgenti bloccati nella fase 1, stabilendo il calendario e le regole della ripartenza. Per la specialistica ambulatoriale, priorità ai pazienti con malattie rare e a chi si è visto annullare prestazioni con classe D (da garantire entro un mese) e P (entro 180 giorni), mentre quelle urgenti e brevi non sono mai state sospese. Un lavoro da fare - si legge nella circolare – entro 5 settimane. Solo dopo si potranno riaprire le agende alle nuove prenotazioni. All’Asp di Palermo tra marzo e aprile erano in lista 100.756 visite ed esami. Almeno il 50 per cento (oltre 50 mila) con classe D e P, congelate e da riprogrammare.

Il Dipartimento attività sanitarie della Regione comunica che in Sicilia si erogano circa 30 milioni di visite ed esami l’anno (esclusa la diagnostica di laboratorio): in media 2,5 milioni al mese. «Il 63 per cento sono garantite dagli specialisti convenzionati che per tre mesi hanno potuto fare solo prestazioni urgenti e indifferibili, con un calo del 70 per cento», afferma Salvatore Gibiino, cardiologo e segretario del sindacato branche a visita (Sbv). Il sindacato stimache siano saltate 1,9 milioni di prestazioni convenzionate: 210 mila in Cardiologia, 360 mila in Radiologia, 3 mila in Gastroenterologia, 900 mila in Fisiatria, 60 mila in Neurologia, 300 mila in Odontoiatria, 22 mila in Ortopedia e 98 mila in Ostetricia e Ginecologia.