Corononavirus, contagi e vittime in aumento. Per l'Oms l'utilizzo dei guanti è inutile

09/06/2020 06:00:00

Contemporaneamente all'avvio di Immuni tornano in crescita contagi e le vittime per il coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 280 - il 42% in più rispetto a domenica quando si erano fermati a 197 - e i morti sono 65 in più, mentre ieri l'incremento era di 53.

Una risalita che è ancora più netta se si considera che sono stati fatti solo 27.112 tamponi a fronte dei quasi 50mila di sabato: significa che il rapporto tra esami eseguiti e positivi individuati è passato dallo 0,4% circa dei giorni scorsi all'1,03% di ieri.

Dati e numeri che confermano ancora una volta ciò che tutti gli esperti ripetono da quando l'Italia ha riaperto: il virus è ancora in circolo ed è fondamentale riuscire ad individuare tempestivamente eventuali nuovi focolai. A questo dovrebbe contribuire anche Immuni, la App per il contact tracing già scaricata da 2 milioni di italiani che da oggi è operativa in via sperimentale in 4 regioni (Liguria, Marche, Abruzzo e Puglia) e che dalla settimana prossima sarà disponibile in tutta Italia. A chi l'ha già scaricata potrà aggiungersi ora anche chi ha uno smartphone Huawei o Honor: gli ingegneri di Google hanno risolto il problema tecnico che aveva reso temporaneamente non disponibile Immuni. Restano esclusi ancora una piccola parte di dispositivi messi in commercio a partire dallo scorso autunno (Huawei Mate 30, P40, Serie Y, il pieghevole Mate Xs e Honor 9X Pro) ma si è già al lavoro, dicono gli sviluppatori, per rendere compatibile la app "al più presto".

Il debutto dell'App Immuni è comunque tra le polemiche, viste le parole di Matteo Salvini: "io non scarico assolutamente nulla - ha detto il leader della Lega e dell'opposizione - Gli italiani chiedono garanzia totale nella gestione e tutela dei loro dati e fino a quando non ci sarà questa garanzia, io non scarico nulla". La App è stata "sviluppata nel pieno rispetto della normativa sulla privacy italiana ed europea" gli ha risposto la ministra dell'Innovazione Paola Pisano ricordando - come già aveva fatto in Parlamento il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri - che l'unico titolare della protezione dei dati (la conservazione fisica è affidata a Sogei, società interamente partecipata dallo Stato) è il ministero della Salute e che, in ogni caso, i dati saranno cancellati o resi definitivamente anonimi entro il 31 dicembre del 2020.

I numeri nel complesso restano positivi - Anche ieri 7 regioni a zero nuovi contagi e ben dieci senza nuove vittime - ci sono ancora focolai attivi. Nel Lazio ad esempio, con il cluster nel San Raffaele-Pisana a Roma in cui si è già a 41 positivi - o nella solita Lombardia, che resta un unicum in tutta Italia: la regione più colpita ha fatto registrare nelle ultime 24 ore il 70% del totale dei nuovi casi (194 su 280) e il 50% dei morti (32 su 65). Per capire come si muova il virus in quella regione basta il dato della Ats di Bergamo: dei quasi 10mila cittadini sottoposti a test sierologici dal 23 aprile al 3 giugno, il 57% è risultato positivo. Uno su due.

Venerdì potrebbe avere inizio gli Stati Generali dell'economia - Si potrebbe tenere venerdì pomeriggio il "calcio d'inizio" degli Stati Generali dell'economia per la ripartenza dell'Italia post-Covid. E' quanto emerge dal vertice tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione di maggioranza (più il sottosegretario Riccardo Fraccaro e il titolare del Mef Roberto Gualtieri) iniziato poco dopo le 21. Vertice che, secondo fonti di governo, non registra le tensioni emerse nel corso della riunione precedente. L'ipotesi più accreditata, fino a qualche ora fa, era che l'iniziativa partisse giovedì. "Lo scenario pretende scelte nuove e una decisiva svolta da svolgere con gli alleati, questo è il cuore del confronto con Conte in queste ore e che continuerà nelle prossime settimane, nessuna contrapposizione ma la necessità per tutti di un salto di qualità necessario". Così il segretario Pd Nicola Zingaretti nel suo intervento alla direzione nazionale del Pd. "Diciamo bene ma attenzione al rigore, al rispetto dei tempi certi, diciamo attenzione perché ora l'Ue chiede a noi rigore e piani seri, non possiamo sbagliare e quindi chiediamo la collaborazione sincera a tutti" ha aggiunto Zingaretti parlando degli Stati Generali proposti dal premier. Conte, a quanto si apprende, vedrà i capidelegazione della maggioranza alle ore 21. La riunione avrà tra i temi sul tavolo l'organizzazione degli Stati generali e potrebbe vedere la partecipazione anche dei ministri competenti sui dossier economici, come è accaduto nell'ultima riunione, venerdì scorso.

OMS USO DEI GUANTI E' INUTILE - E' soprendente come a quasi 4 mesi dalla dichiarazione di pandemia ci sia ancora confusione sull'uso dei dispositivi di sicurezza da usare. Per l'OMS l'uso dei guanti è inutile e può essere anche pericoloso. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) "non raccomanda l'uso dei guanti" nei luoghi pubblici, come i supermercati, per contrastare la diffusione del Covid-19. Anzi, l'uso dei guanti può essere anche dannoso quando si toccano superfici contaminate e poi il proprio viso. E' quanto si legge sul sito dell'organizzazione nella sezione 'Domande e Risposte' sui modi più efficaci per difendersi dal contagio. "Pertanto - aggiunge l'Oms - nei luoghi pubblici, come i supermercati, oltre alla distanza fisica, raccomandiamo l'installazione di distributori per l'igiene delle mani all'entrata e all'uscita". "Migliorando sensibilmente le pratiche di igiene per le mani - conclude l'Organizzazione - i Paesi possono aiutare a prevenire la diffusione del virus del Covid-19".