Coronavirus, stabili i contagi.  L'Oms: "raro che un asintomatico trasmetta il virus"

10/06/2020 06:00:00

Stabile il dato giornaliero dei contagi da coronavirus in Italia. E' di 235.561 il numero complessivo dei contagiati, con un incremento rispetto a ieri di 283 casi, quando si era registrata una crescita di 280. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia i nuovi contagiati sono 192 in più, mentre ieri l'incremento era stato di 194 casi, pari al 67,8% dell'aumento odierno in Italia. Dai dati della Protezione Civile emerge che la provincia di Bolzano e 5 regioni - Marche, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Calabria - non hanno nuovi casi.

32.872 i malati di coronavirus in Italia, 1.858 meno di lunedì', quando il calo era stato di 532. Sono 263 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, 20 meno di ieri. Di questi, 96 sono in Lombardia, 11 meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 4.581, con un calo di 148 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare scendono a 28.028, con un calo di 1.690 rispetto a ieri.

79 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto alle 65 di lunedì. In Lombardia nell'ultima giornata se ne sono registrate 15, mentre ieri erano 32. I morti complessivi sono 34.043. Nell'aumento delle vittime va considerato che l'Abruzzo ha comunicato 32 decessi avvenuti in periodi precedenti, mentre l'aumento giornaliero è di un solo morto. Dai dati della Protezione Civile emerge che ci sono 10 regioni senza vittime: Campania, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Sono saliti a 168.646 i guariti e i dimessi, con un incremento rispetto a ieri di 2.062. Lunedì l'aumento era stato di 747.

I DATI IN LOMBARDIA - Con 9.848 tamponi effettuati sono 192 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia (dunque l'1,9%). A oggi il numero complessivo di contagiati in regione è quindi di 90.581. E' di 15 il numero dei decessi, che in totale sale a 16.317. Con 11 posti letto in meno occupati rispetto a ieri sono scesi a 96 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Lombardia. "Dai dati di oggi emerge che siamo scesi sotto quota 100 nei posti letto in terapia intensiva e continua ad aumentare il numero dei guariti. E' una bella notizia che ci deve spingere a guardare con fiducia al futuro, senza mai abbassare la guardia", ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Calano anche i ricoverati non in terapia intensiva che sono 2.660, 48 in meno di ieri.

Oms, è molto raro che un asintomatico trasmetta il Coronavirus - "E' molto raro che una persona asintomatica possa trasmettere il coronavirus", ha dichiarato la dottoressa Maria van Kerkhove, capo del team tecnico anti-Covid-19 dell'Oms. Una delle ragioni della rarità della trasmissione del virus da parte degli asintomatici potrebbe essere che hanno sviluppato una forma molto leggera della malattia e quindi le eventuali goccioline prodotte da starnuti o tosse o semplicemente parlando non sono abbastanza infette. E' comunque una domanda ancora aperta, ha sottolineato van Kherkhove precisando che l'Oms "continua a raccogliere dati e ad analizzarli per rispondere davvero a questa domanda".

Gli esperti italiani non sono concordi con L'Oms - I pareri degli esperti sul contagio da parte degli asintomatici non sono però concordi. Proprio oggi Pierluigi Lopalco, docente di Igiene all'università di Pisa e coordinatore della gestione dell'emergenza Covid in Puglia ha affermato: "Il virus rimane per molto tempo nei portatori e catene di contagio subdole fatte da asintomatici si possono propagare in modo silente ed entrare negli ospedali", come si è visto nel caso dell'Irccs San Raffaele Pisana di Roma, dove il 4 giugno è stato identificato un nuovo cluster di contagi ora arrivato a 37 casi.

Questo mostra, ha aggiunto l'epidemiologo, che "dobbiamo innanzitutto tenere in sicurezza ospedali e Rsa, dove ci sono persone più fragili" e il coronavirus si diffonde più facilmente. "Se riusciamo a fare questo, una circolazione silente del virus nella popolazione non crea particolari danni al sistema sanitario. Perché se abbiamo un focolaio circoscritto come quello del San Raffaele, ce ne accorgiamo in tempo e il problema si risolve". E' "necessaria cautela: l'affermazione dell'Oms secondo cui è raro che gli asintomatici trasmettano il virus è una posizione pesante ma che dovrà essere suffragata da ulteriori studi". Ne è convinto il direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti: "Credo piuttosto - ha avvertito - che esistano diverse categorie di asintomatici, con una diversa possibilità di infettare".

"Si tratta di un'affermazione pesante che, se fosse confermata, cambierebbe molto la situazione. Infatti - sottolinea - buona parte delle misure sono state prese proprio per evitare che soggetti asintomatici potessero trasmettere il SarsCov2 ad altri". La stessa Oms precisa però che si tratta di una "questione ancora aperta": "Da un'istituzione come l'OMS - afferma Bassetti - ci si aspetterebbe tuttavia che dei pronunciamenti vengano fatti solo se fondati su certezze". Ma ad oggi gli studi sul tema sono contrastati: "Credo sia una questione legata alla carica virale. Ci sono infatti 3 diversi tipi di asintomatici che, sulla base di tale carica, potrebbero risultare infettivi o meno".

Pazienti e medici di base comunicano con sms e whatsapp - La pandemia ha cambiato il modo di comunicare tra medici di famiglia e pazienti. Che hanno scelto telefonate, sms, messaggi Whatsapp, email per raccontate storie cliniche e chiedere consigli e prestazioni. Emerge dall'indagine condotta dall'Osservatorio innovazione digitale in Sanità della School of Management del Politecnico di Milano in collaborazione con il Centro studi della Fimmg (Federazione italiana medici di Medicina generale).

Il 97% dei medici intervistati ha riferito che l'attività su cui si è verificato l'impatto maggiore è stata quella del consulto telefonico; l'84% ha indicato un impatto molto elevato nell'uso di 'multicanali'. Stando al sondaggio, realizzato su un campione di 740 medici di base, si è rivelata con forza la necessità di piattaforme di collaboration come Zoom, Teams, Skype (utilizzate prima dell'emergenza dal 4% e con interesse a usarle in futuro per il 38%) e di piattaforme di comunicazioni dedicate (interessato il 65% del campione). Il 95% dei medici di base insomma vede nelle risorse della telemedicina la risposta per gestire, negli scenari post-Covid, la salute e le cronicità.