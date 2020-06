Coronavirus, crescono i contagi. Dal 25 giugno lo sport di squadra, rinvio per le discoteche

12/06/2020 06:00:00

Risalgono i contagi da coronavirus in Italia. E' di 236.142 il numero complessivo dei contagiati, con un incremento di 379 casi rispetto a mercoledì, quando si era registrata una crescita di 202. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti.

In Lombardia i nuovi contagiati sono 252 in più, pari al 66,4 per cento dell'aumento odierno in Italia, mentre ieri l'incremento era stato di 99 casi, pari al 49%. Dai dati della Protezione Civile emerge che quattro regioni - Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta e Molise - non hanno nuovi casi.

53 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto alle 71 di mercoledì. E' il dato più basso dal 2 marzo, quando se ne erano registrate 52, e lo stesso registrato il 7 giugno scorso. In Lombardia nell'ultima giornata se ne sono registrate 25, mentre ieri erano state 32. Il numero totale delle vittime in Italia sale dunque a 34.167. Sono 30.637 i malati di coronavirus in Italia, 1.073 meno di ieri, quando il calo era stato di 1.162.

Sono 236 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, 13 meno rispetto a mercoledì. I malati ricoverati con sintomi sono invece 4.131, con un calo di 189 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare scendono a 26.270, con un calo di 871 rispetto a ieri. Sono saliti a 171.338 i guariti e i dimessi per il coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.399. Mercoledì l'aumento era stato di 1.293.

Sono 252 i nuovi positivi in Lombardia, in aumento rispetto a ieri quando erano 99. Il totale dei contagiati è così di 90.932 casi. I tamponi effettuati sono 13.376 per un rapporto tamponi-positivi dell'1,9% (ieri erano 9.305 per un rapporto di 1,1%). I nuovi decessi sono 25 (ieri 32), per un totale di 16.374 morti in regione. Diminuisce di pochissimo il numero dei ricoverati in terapia intensiva (97, -1), mentre calano ancora i ricoverati non in terapia intensiva (2.488, -77). Sono i dati resi noti da Regione Lombardia.

Da giovedì 25 giugno, via allo sport di squadra e da contatto. In un primo momento previsto per lunedì 15, il via libera allo sport è stato posticipato a giovedì 25 giugno, quello professionistico riparte a porte chiuse. Per quella data di potrà giocare e praticare calcetto, basket, pallavolo, pallanuoto, beachvolley sulle spiagge. Lo prevede il nuovo Dpcm per il nuovo step di riaperture della cosiddetta Fase 3 dà il tanto attesa via libero anche agli sport di contatto, dunque anche a boxe e arti marziali.







Rinviata al 14 luglio la riapertura delle discoteche - "Restano sospese sino al 14 luglio 2020 le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi". Lo prevede la bozza, in via di definizione del nuovo dpcm sulle aperture della fase 3. "Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori" per cinema e concerti "in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi".

Sospese le crociere - E fino al 14 luglio sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana. Lo prevede la bozza, ancora suscettibile di modifiche, del nuovo dpcm. "E' consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l'ingresso nei porti italiani esclusivamente ai fini della sosta inoperosa".

Aree gioco per i bimbi - Da lunedi riaprono invece le aree gioco per i più piccoli nei parchi e nellle ville: è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone, nonni, baby sitter naturalmente sempre nel rispetto delle regole del distanziamento. Riaprono anche le sale giochi, sale scommesse e sale bingo, i centri benessere e le terme. E anche i comprensori sciistici.

App Immuni da lunedì - "Da lunedì potrà essere scaricata in tutto il territorio nazionale e sarà operativa l'app Immuni. La potete scaricare con sicurezza, serenità e tranquillità, perché tutela la privacy, ha una disciplina molto rigorosa, non invade gli spazi privati". Lo dice il premier Giuseppe Conte. "Ho appena firmato un nuovo dpcm, dal 12 giugno riprendono gli eventi sportivi", annuncia il premier Giuseppe Conte.

Dal 16 giugno 2020 si potrà viaggiare liberamente verso Albania, Bosnia e Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del nord, Serbia. Lo si legge nella bozza del nuovo Dpcm."Non sono soggetti ad alcuna limitazione - viene inoltre confermato - gli spostamenti da e per i seguenti Stati: Stati membri dell'Unione Europea; Stati parte dell'accordo di Schengen; Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; Andorra, Principato di Monaco; Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano".

"Fino al 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi" da quelli dell'Unione europea e dei Balcani "salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza". Lo prevede la bozza del nuovo dpcm, ancora suscettibile di modifiche.