Coronavirus, stabili i nuovi contagi. L'Italia vola senza distanza sociale sugli aerei

14/06/2020 06:00:00

Il Coronavirus sembra fermarsi, poi, invece, riparte, e bisogna analizzarne gli effetti, soprattutto in rapporto ai tamponi eseguiti. E secondo le avverte dell'Istituto Superiore di Sanità e ministero della Salute il contagio non demorde, ed anzi in alcune aree si rinfocola come sta accandendo a Roma.

DATI STABILI - Stabile il dato giornaliero dei contagi da Coronavirus in Italia, con un incremento di 346 casi rispetto a ieri, quando si era registrata una crescita di 393. Il dato della Protezione civile comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia i nuovi contagiati sono 210 in più, pari al 60,6% per cento dell'aumento nazionale. Il numero dei casi totali è arrivato a 236.651. Stabile anche il dato giornaliero delle vittime, che nelle ultime 24 ore sono state 55 mentre ieri erano state 56. Il numero totale dei morti arriva a 34.278, mentre sale a 174.865 quello dei guariti e dei dimessi, con un incremento 1.780 rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 1.747. I malati sono oggi 27.485, quindi 1.512 meno di ieri quando il calo era stato di 1.640, e sono 220 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 3.747, con un calo di 146 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare scendono a 23.518, con un calo di 1.359.

Il CASO ROMA - "16 casi positivi (ai quali si aggiungono 9 recuperi di notifiche) di cui 5 riferibili al focolaio del San Raffaele Pisana di Roma e di questi due sono tecnici del centro Rai di Saxa Rubra che sono contatti dei contatti del caso indice (un paziente del San Raffaele Pisana). A Saxa Rubra è in corso l'indagine epidemiologica e i tamponi". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. "Il focolaio raggiunge così un totale di 104 casi positivi e 5 decessi correlati - aggiunge -. Bisogna mantenere alta l'attenzione oggi senza i cluster avremmo registrato solamente 2 nuovi casi ed è positiva la stabilizzazione nelle province che registrano zero casi e zero decessi con Viterbo che non ha nuovi casi da circa 15 giorni". "L'indagine epidemiologica sul cluster San Raffaele Pisana viene eseguita a ritroso a partire dal primo maggio e la Asl Roma 3 sta chiamando i pazienti dimessi dalla struttura presso i drive-in (aperti anche domani) per effettuare i test sierologici" prosegue l'assessore aggiungendo che "oltre al Numero Verde 800.118.800 la Asl Roma 3 ha messo a disposizione il numero 333.6106975 per i pazienti dimessi dal 1° di maggio e loro contatti stretti per avere tutte le informazioni necessarie". "Il focolaio è sotto controllo e sembra rallentare e sono in corso le operazioni per trasferire 64 pazienti dai reparti di medicina e riabilitazione cardiologica e respiratoria presso strutture ospedaliere - prosegue D'Amato -. Cluster chiuso anche a Montopoli (Rieti) dove sono tutti negativi i tamponi eseguiti nell'ambito dell'indagine epidemiologica riferibile all'Irccs San Raffaele Pisana ed è stato comunicato al sindaco. A Garbatella sono 9 i casi positivi riferibili al cluster dello stabile di Piazza Attilio Pecile. Tutti già trasferiti".

I DATI IN LOMBARDIA - Con 9.474 tamponi effettuati è di 210 il numero di nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia (una percentuale quindi del 2,2% rispetto ai tamponi). Dall'inizio dell'epidemia i contagiati sono dunque 91.414. Sono 23 i decessi registrati per un totale di 16.428, mentre continua a scendere il numero dei ricoverati: 96 in terapia intensiva (uno meno di ieri) e 2.252 negli altri reparti (in diminuzione di 105). Continua a essere la città metropolitana di Milano la zona più colpita dal coronavirus in Lombardia con 97 dei 210 nuovi casi registrati in tutta la regione. I casi complessivi nella provincia sono 23.766 di cui 10.112 a Milano città, dove ci sono stati 38 nuovi casi. Sotto controllo la situazione nelle altre province, da Bergamo (13.766, +22) a Brescia (15.238, +21), da Cremona (6.546 +15) a Lodi (3.534, +1) a Mantova (3.402, +3).

FONTANA, OBBLIGO MASCHERINE FINO A FINE GIUGNO - Dai tamponi eseguiti sono stati poco meno di 50mila a fronte dei 70mila di ieri sono spuntati fuori dei risultati che non rassicurano. Più della metà dei positivi sono stati trovati in Lombardia, e il governatore Fontana ha risposto mantenendo l'obbligo di portare le mascherine fino alla fine di giugno. "Ho chiesto questo ulteriore sacrificio ai lombardi, che dovranno sopportare anche il caldo di giugno ma non possiamo abbassare la guardia, non possiamo cedere ad un virus subdolo, invisibile e sempre pronto a colpirci", ha detto Fontana, con i dati di uno studio dell'Università della California che ha 'certificato' 78mila morti in meno in Italia grazie all'uso delle mascherine.

Il premier al termine del primo giorno dell’evento voluto per raccogliere idee per il “rilancio” del Paese:

ANCHE IN ITALIA NIENTE DISTANZE A BORDO DEGLI AEREI - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha validità da domani 15 giugno fino al 14 luglio non pone limiti di posti sugli aerei. Le compagnie aeree si potranno adeguare alle più tolleranti regole europee. I voli saranno dunque a capienza piena. Le regole Easa non prevedono il distanziamento di almeno un metro che avrebbe ridotto la capienza degli aerei italiani. Tutti i posti a bordo possono essere occupati, ma rimane l'obbligo della mascherina che va cambiata ogni 4 ore. C'è il divieto di salire a bordo dell'aereo se si ha 37,5 di febbre. Gli aerei devono rinnovare l'aria a bordo ogni tre minuti, i flussi devono essere verticali e con filtri Epe.

L’ITALIA VIETA I BAGAGLI A BORDO DEGLO AEREI - E da domani i trolley finiranno tutti in stiva. È quanto stabilisce in poche righe uno degli allegati tecnici del Dpcm pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Una decisione destinata ad avviare contenziosi legali tra lo Stato e le compagnie aeree (in particolare low cost) anche perché per come è stata scritta la disposizione non specifica le dimensioni massime della valigia perché possa essere accettata come effetto personale da portare in cabina. Secondo le linee guida dell’Icao (l’organizzazione Onu per l’aviazione civile) si dovrebbe salire soltanto con borse e zaini che si possono depositare sotto al sedile di fronte. Le cappelliere insomma dovranno restare vuote. Il testo: «Divieto di portare sull’aeromobile bagagli a mano di grandi dimensioni, al fine di limitare al massimo gli spostamenti e i movimenti nell’ambito dello stesso aeromobile». L’intenzione è quella di evitare che i viaggiatori si avvicinino troppo agli altri mentre si alzano per prendere qualcosa dalla cappelliera. Ma non è chiaro come questa norma potrebbe essere applicata correttamente. E le difficoltà logistiche per i vettori — oltre che per i passeggeri — non sono poche. Lo spazio in stiva, per esempio, è limitato. E diventa ancora meno nel caso di voli con diverse famiglie e bimbi piccoli con passeggini.

VIA LIBERA A SPETTACOLI, CONCERTI, TEATRI - Da domani si potranno svolgere gli spettacoli, concerti, teatri e cinema con un massimo mille persone all'aperto e 200 al chiuso. I posti a sedere devono essere distanziati e bisogna rispettare la distanza di almento un metro. Aperte le aree gioco dei bambini, così come i centri estivi. Si può tornare sugli impianti di sci. Riaprono sale giochi, sale scommesse e sale bingo, a condizione che le Regioni abbiano verificato la compatibilità delle attività con la situazione epidemiologica nei loro territori.