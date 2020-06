Gli esami di Stato al tempo del Covid. Ecco come saranno a Marsala. Video

14/06/2020 06:00:00

Distanze, mascherine, detergenti. Gli esami di Stato quest'anno saranno inediti. Gli esami al tempo del Coronavirus. Misure di sicurezza per evitare il rischio di contagio.

Ancor più degli anni passati, i maturandi di quest'anno ricorderanno in maniera indelebile l'ultimo tassello della propria carriera scolastica. Un anno scolastico che si è concluso in videoconferenza, con gli istituti chiusi, e i mesi di lockdown. Si torna a scuola per l'ultimo atto, quello più importante, che porta più tensioni e inquietudini nell'animo di ogni studente.



Ma è un momento storico anche per le scuole. Un solo esame, quello orale, in aule grandi, o addirittura palestre, con il candidato a distanza di sicurezza dalla commissione. Non ci saranno parenti e amici affollati nelle aule a seguire l'esame orale del candidato, ma solo un testimone.

Anche le scuole di Marsala si stanno preparando all'ultimo atto di un anno scolastico che difficilmente verrà dimenticato.



Siamo andati al Liceo “Pascasino” di Marsala, dove la dirigente dell'istituto e assessore alla Pubblica Istruzione, Anna Maria Angileri, ci ha mostrato come si terranno gli esami e come sono stati questi tre mesi di lezioni durante il lockdown.