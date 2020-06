La didattica della "vicinanza" dell'Istituto "Sturzo-Asta" di Marsala

14/06/2020 16:00:00

Il 5 marzo 2020 ci siamo improvvisamente trovati, da un giorno all’altro, in una situazione a dir poco surreale. Tutto fu chiuso: bar, ristoranti, negozi, palestre, uffici… ma anche la scuola!

La nuova modalità di fare scuola ha richiesto un grandissimo sforzo a tutto il personale della scuola ed agli studenti, e ha messo alla prova la capacità di adattamento delle famiglie, che ringraziamo per il loro supporto, soprattutto con i bimbi più piccoli. I genitori, infatti, hanno assistito ad un insolito e nuovo luogo dell’ apprendimento. Le dinamiche relazionali e le dinamiche di classe hanno lasciato il posto ad un apprendimento “on line” dove la “fisicità”, il contatto umano, interpersonale, passava attraverso l’uso di un PC e di strumentazioni digitali.

Inizia cosi una nuova sfida: la Didattica a Distanza.

Ma per gli insegnanti dell’ Istituto Comprensivo “ Luigi Sturzo-Asta”, diretto dalla dirigente scolastica Maria Alda Restivo, si è trasformata ben presto in “Didattica della vicinanza”.

I docenti hanno previsto la creazione di un “ambiente di apprendimento” per offrire l’occasione di sperimentare nuove metodologie e strategie didattiche attraverso un’interazione diretta tra docenti e alunni.

La nuova interazione si è esplicata attraverso forme di comunicazione immediata o asincrona, attraverso videoconferenze, video lezioni, chat di gruppo, la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego del registro elettronico in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica. La nostra scuola ha attivato la piattaforma “Google Suite for Education”, grazie al supporto informatico e alle iniziative di formazione realizzate dai docenti del team digitale Antonella La Francesca e Biagio Alagna, secondo le indicazioni del Direttore amministrativo Giuseppe Lo Grasso e della Dirigente della scuola Maria Alda Restivo. La scuola ha integrato il Piano dell’offerta formativa con nuovi percorsi didattici e criteri di valutazione, grazie al prezioso lavoro espletato dalle docenti referenti dell’area 1 Maria Luisa Giannone e Antonia Sata.

Le parole, i volti, i sorrisi sono diventati veri e concreti, in audio e in video, in una relazione empatica che ci ha corroborato, arricchito e rasserenato tutti.

Didattica della vicinanza è perciò incoraggiamento: restituzione delle attività con una valutazione formativa più che sommativa, che sappia di attenzione ai processi di apprendimento e di crescita; recupero della dimensione relazionale della didattica; accompagnamento e supporto emotivo.

Didattica della vicinanza è condivisione di strategie e materiali con i colleghi e le colleghe; è anche spazi comuni per progettare insieme; è aderire ad iniziative che ci interroghino sul significato profondo del nostro agire come persone di scuola.

Didattica della vicinanza è il coltivare le relazioni con le famiglie, cercando, per quanto possibile, di innescare un “circolo virtuoso” solidale tra le famiglie e un filo comunicativo di senso tra noi e le famiglie.

La didattica della vicinanza allarga l’orizzonte educativo, si nutre di comportamenti, di attenzione e di cura e affonda le sue radici nella scelta inclusiva della nostra scuola. I docenti hanno adottato strategie inclusive adatte a tutti i propri studenti, calibrando in modo opportuno, e in sintonia con piani individualizzati e personalizzati, le proposte didattiche.

Un ulteriore elemento importante è stata la disponibilità dei docenti nel prendersi cura degli alunni che al momento sembravano poco raggiungibili, nel tentativo di riprendere, con cautela e vicinanza, i contatti, anche telefonici e intercettare eventuali necessità.

La scuola, inoltre, ha messo a disposizione di alcune famiglie dispositivi digitali individuali (notebook/tablet), in comodato d’uso gratuito, per offrire l’opportunità, di svolgere le attività di Didattica a Distanza.

Tutto questo nella speranza di ritornare in classe. Speranza vana, però.

L’anno scolastico si conclude così, dietro lo schermo del PC.

E mentre gli studenti e i docenti del III anno della Secondaria si apprestano ad affrontare gli esami di Stato in modalità insolita, per gli alunni delle sezioni di 5 anni e delle classi quinte della Primaria, che l’anno prossimo entreranno in un nuovo ordine di scuola , alcuni docenti hanno organizzato “La cerimonia dei saluti” in videoconferenza.

Momenti molto emozionanti, in cui gli alunni hanno cantato e recitato poesie e filastrocche da dedicare a compagni e insegnanti, hanno condiviso con le famiglie i lavori svolti e le attività più significative del percorso scolastico appena concluso.

Si chiude così un ciclo di studi…

Questa forzata distanza da aule, corridoi e cattedre ha rinnovato la certezza che il sapere si costruisce sulla relazione, fatta di fisicità, di presenza e di sguardi.

Un valore spesso sottovalutato!

Buona estate da tutti noi, cari nostri alunni! Andrà tutto bene!!!

Istituto Comprensivo "Sturzo-Asta" di Marsala