Marsala, Antonio Parrinello: "Se Alitalia non avesse fatto ricorso avremmo 25 rotte con Ryanair"

Antonio Parrinello, dirigente regionale e direttore del Parco Nazionale di Pantelleria, ha lanciato l’idea di una class action nei confronti di Alitalia.

Ho lanciato questa idea che è più una strada da percorrere. Vedo in questa azione scellerata di Alitalia che sta danneggiando il territorio in maniera enorme se non irreversibile. Faccio notare che, se Alitalia non avesse fatto ricorso, oggi il caso Trapani non esisterebbe. Avremmo 25 rotte con Ryanair, saremmo vicini ai due milioni e mezzo di passeggeri e sulla scia di Ryanair, potrebbero esserci altre compagnie aeree e non avremmo problemi. L’aeroporto non è una mega cattedrale nel deserto costruita per miracolo. L’aeroporto di Birgi funzionava, sono nati 500 b&b, tanti attività commerciali e tanti ragazzi che pensavano di costruire qui il loro futuro. Ora tutto questo salta perché Alitalia che fa la guerra alle low cost, fa un ricorso per quel bando di gara a cui non era interessata. Ad Alitalia interessa solo fare la guerra a Ryanair e si sta traducendo con migliaia di imprese che chiuderanno nel nostro territorio. Il danno che si causerà sarà nell’ordine di centinaia di milioni di euro. Bisogna chiedersi quanto vale oggi un albergo della provincia di Trapani, quanto vale oggi una cantina vinicola della provina di Trapani, quanto vale il porto di Marsala, che è la prima vittima, dell’assenza di collegamenti verso questo territorio. Questo territorio ha una parabola precisa che inizia con la Coppa America di vela, che fa intravedere al mondo quali erano le potenzialità del territorio, l’arrivo di un signore che si chiama Michel O’Leary che è il Ceo di Ryanair e che ha fatto sviluppare in pochissimo tempo questa provincia, che la nostra politica in decenni non era mai riuscita a fare. E ora cosa fa la politica con la complicità di Alitalia: distrugge tutto. Da tempo non parlavo, sono a Pantelleria, dove stiamo facendo un lavoro interessante; stiamo dimostrando che, anche dalla Sicilia possono partire iniziative positive e quello continuerò a fare ma vedere la nostra città e il territorio morire così, mi fa arrabbiare e ho deciso di dare il mio piccolo contributo.

Antonio Parrinello, possiamo anticipare dove vedremo Pantelleria a breve?

La seconda settimana di luglio nella rubrica del TG5, Arca di Noè. Avremo un bellissimo servizio che va dalle api che non hanno problemi di pesticidi, alle mucche che fanno un prodotto straordinario che i panteschi si ostinano a chiamare ricotta ma non è tale. E' un latte intero che viene solidificato semplicemente con l’acqua di mare e ne viene fuori un prodotto incredibile. Ci sarà l’asino pantesco protagonista, gli animaletti del Lago di Venere con il grillo talpa unico al mondo. Insomma ci saranno belle cose.

L’atto di citazione per la class action nei confronti di Alitalia quando verrà presentato?

Ho lanciato questa idea, vediamo come risponderà il territorio. Personalmente non ho nulla da presentare. Lavorerò con tanti amici, ho ricevuto attestazioni di condivisione, valuteremo con avvocati che si sono detti disponibili. La rete d’imprese del settore turistico trapanese mi ha dato disponibilità a stare dentro. Penso che il territorio ci sarà, perché sta ricevendo un danno immane.