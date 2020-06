Scuola al via il 14 Settembre. Università: da Settembre lezioni in presenza

15/06/2020 08:06:00

Il ministero dell’Istruzione ha proposto alle Regioni il 14 settembre come data per cominciare il nuovo anno scolastico. Il Decreto Scuola, spiega un comunicato del ministero, «stabilisce che dal primo settembre le scuole potranno riaprire per le attività legate al recupero degli apprendimenti. Per quanto riguarda invece l’inizio ufficiale delle lezioni […] la decisione dovrà essere presa insieme alle Regioni, a cui sarà proposta la data di lunedì 14 settembre, con l’obiettivo di tornare alla piena normalità scolastica il prima possibile».

E l'Università= A luglio solo a 17 studenti sarà permesso di sostenere gli esami in presenza. Ma, dopo l’estate, promette il ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, saranno ammesse per tutti le lezioni in presenza. «I servizi online andranno garantiti solo per gli studenti internazionali, i fuorisede che non saranno in grado di spostarsi e laddove l’affollamento non consente la frequenza a tutti». Ben 2 studenti su 3 promuovono con riserva la didattica a distanza e «guardando alla riapertura di settembre, chiedono di miscelare le lezioni in aula con quelle online. A dirlo è un’indagine di Ipsos-Federica Weblearning (il centro di ateneo per il distance learning della Federico II di Napoli) su un campione di 1.200 universitari di tutta Italia» scrive Il Sole 24 Ore.