Servizio internet fondamentale per le imprese. Storica sentenza del Corecom Sicilia

16/06/2020 15:00:00

Una sentenza fondamentale, che riconosce al servizio telefonico e internet un ruolo fondamentale nel lavoro nel terzo millennio.

La Corecom Sicilia ha condannato una società di telefonia a rimborsare 22mila euro ad un’azienda palermitana per ritardo di oltre un anno e mezzo nel traslocare la linea fissa e per non avere risposto ai reclami.

Proprio nel territorio siciliano si consolida un precedente destinato a essere una colonna giurisprudenziale in materia. Nella delibera il Corecom Sicilia definisce i ritardi “non accettabili e plausibili”.

I fatti risalgono all’agosto del 2016, quando l’azienda chiede al gestore telefonico il trasloco della linea presso la sua nuova sede e il passaggio da Fibra ad Adsl. L’istanza resta inevasa, nonostante i reclami da parte del cliente che sollecita l’attivazione di una linea telefonica provvisoria per alleviare i disagi. Nel 2017, l’impresa cambia di nuovo sede. Ma, anche in questo caso, la richiesta di trasferimento della linea telefonica non trova accoglimento fino al momento in cui l’utente presenta un ricorso al Corecom Sicilia.