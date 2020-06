17/06/2020 19:55:00

Novità ad Erice, Ninni Simonte aderisce al Partito democratico.Lo ha comunicato nel corso della seduta di oggi del consiglio comunale.

"Sono e rimarrò democratico cristiano - ha dichiarato - Ho sempre ispirato la mia azione politica al rispetto del valore della solidarietà e delle legittime aspirazioni dell’essere umano. La persona prima di tutto! In ragione di quanto sopra ho deciso di aderire al Partito democratico, in quanto nello scenario politico attuale, rappresenta la casa di quanti, come me, immaginano la politica come volontà di proporre uno sviluppo equo della società, nel rispetto delle inclinazioni e delle qualità del cittadino. Sono convinto ha proseguito - che la via intrapresa dal Partito Democratico sia quella corretta, seppure ancora è lunga la strada, affinché le culture cattolica democratica, liberale e socialista si fondano compiutamente. Sennonché, in un momento complicato per la vita del paese e del nostro territorio ritengo doveroso, partendo dal consesso civico del Comune di Erice, rafforzare l’esperienza del partito democratico, punto di riferimento di quanti ispirano l’azione politica alla salvaguardia dei valori costituzionali. In questo senso, - ha concluso Simonte - auspico che tutti i democratici e le democratiche superino le divisioni e - anche tenuto conto del buon esito dei congressi unitari celebrati in Sicilia e a Trapani - collaborino al fine di rendere Erice grande"