Coronavirus, un solo contagio in Sicilia. Oggi 500mila studenti a scuola per la maturità

17/06/2020 06:00:00

Resta stabile la situazione epidemiologica del Coronavirus in provincia di Trapani e in tutta la Sicilia.

E anche i dati nazionali sono buoni con un incremento dei nuovi positivi di 210, che è un dato al minimo da quando è stato superato il picco della pandemia nel nostro Paese. Oggi ritornano, dopo quattro mesi, per la prima ed ultima (si spera) volta a scuola cinquecentomila studenti impegnati nell'esame di maturità.

I dati in provincia di Trapani Sono solo due, infatti, le persone ancora positive al Coronavirus nel trapanese. Due ragazze di Marsala, rientrate dalla Lombardia, entrambe in isolamento domiciliare e asintomatiche. In provincia dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati effettuati 13.689 tamponi, e 7.589 test sierologici sul personale sanitario. In totale i contagiati in provincia di Trapani sono stati 131, di cui 124 guariti, due sono ancora i positivi e 5 deceduti.

I dati regionali - E anche i dati regionali sono molto positivi, visto che ieri si è registrato solo un nuovo caso di positività al covid-19, confermando l'andamento positivo del coronavirus in Sicilia degli ultimi giorni. La curva, ormai bassa, resta stabile con soltanto questo unico nuovo caso della giornata di ieri. In Sicilia attualmente ci sono 32 ricoverati con sintomi; 4 in terapia intensiva; per un totale ospedalizzati di 36; in isolamento domiciliare 770; mentre i positivi totali sono 806; variazione totale positivi 1; Nuovi positivi 2; Dimessi/Guariti 2.374; Deceduti 280; Casi totali 3.460; Tamponi 182.514.

I dati nazionali - Anche i dati nazionali del bollettino quotidiano della protezione civile rimangono buoni. Le vittime rimangono ai livelli minimi dopo il picco dell'epidemia e i nuovi casi (210) sono un centinaio in meno rispetto a lunedì. Nonostante siano stati effettuati molti più test. Le vittime delle ultime 24 ore sono 34, di cui 9 in Lombardia e 6 in Piemonte. Nessun morto in Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Dei 210 tamponi positivi rilevati, la maggior parte sono come sempre in Lombardia, con 143 nuovi positivi (il 68% dei nuovi contagi). L'incremento di casi è di 29 casi in Piemonte, 13 in Emilia Romagna e meno di 10 casi in tutte le altre regioni. Contagi zero in Campania, Puglia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata.Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia è 237500.

In terapia intensiva si trovano 177 persone, 30 meno rispetto a lunedì. Sono ancora ricoverate con sintomi 3301 persone, 188 meno di ieri. In isolamento domiciliare 21091 persone (-1122 rispetto a ieri). Nelle ultime ventiquattr'ore sono morte 34 persone (ieri le vittime erano state 26), arrivando a un totale di decessi 34405. I guariti raggiungono quota 178526, per un aumento in 24 ore di 1516 unità (ieri erano state dichiarate guarite 640 persone). Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 1340 unità (ieri erano stati 365) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 210 (ieri 301).

OGGI 500MILA STUDENTI TORNANO A SCUOLA PER LA MATURITA' - 500mila studenti, dopo mesi di ‘studi casalinghi’ per un giorno – si spera l’ultimo – ritroveranno le loro scuole (sono ben 3.268 nel Paese), per affrontare l’esame di maturità. Negli istituti del Paese, le 12.900 commissioni composte per la Maturità, ed i relativi commissari (6 professori per ogni classe) si sono confrontati attraverso la ‘riunione plenaria’ che, per l’appunto, anticipa il colloquio dei primi maturandi. Già questa prima, parziale ria-pertura (i candidati sono poco più di mezzo milione, rispetto ai quasi 9 milioni di studenti totali) è comunque un «primo segnale », ha sottolineato la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina. «Resto convinta – ha ribadito – che fosse giusto mantenere gli esami, farli in presenza e in sicurezza. Perché con il secondo ciclo si chiude un lungo percorso di studi e l’esame è uno snodo verso la vita da adulti. Era giusto far vivere questo passaggio agli studenti. La scuola comincia a ripopolarsi. È un primo segnale di ritorno alla normalità».

Il Ministro Lucia Azzolina spiega su facebook come sarà la maturità - "Ho risposto alle domande più cercate su Google sull’Esame di Maturità 2020: dalle date al curriculum, dall’orale all’elaborato, dall’obbligo di mascherina all’autodichiarazione. Auguro un buon Esame a tutti, ricordandovi che studiare è fondamentale, ma si studia per se stessi, non per il voto".

Inviate 50 mln mascherine nelle 3.268 scuole - Fissati i protocolli di sicurezza ai quali sia gli studenti che i ‘tecnici’ dovranno attenersi, come l’autocertificazione sullo stato di salute, il distanziamento fisico, le mascherine indossate, e le stanze areate. A tal proposito il commissario straordinario per l’emergenza, Domenico Arcuri, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, ha dotato ciascun istituto dei Dip necessari. Nello specifico, in questi giorni sono state consegnate qualcosa come 5,3 milioni di mascherine. Per l’occasione Arcuri ha anche annunciato che “A settembre saremo in grado di produrne oltre 30 milioni al giorno per essere pronti quando tutte le scuole riapriranno dopo il lungo periodo di lockdown”. Ogni giornata è previsto che saranno cinque i maturandi destinati al colloquio, e sono già stati ‘sorteggiati’ – ad estrazione – sia la classe che la lettera del cognome che andrà ad iniziare.

Ecco come si svolgerà il colloquio domani - Licei musicali e coreutici – Qui la discussione, di circa un’ora, sarà affiancata anche da una parte ‘performativa’ di 10 minuti, su un argomento scelto dal maturando. Nel dettaglio verrà discusso un breve testo, interno al programma del V anno, di lingua e letteratura italiana; quindi lo studente procederà all’analisi del materiale proposto dalla commissione; seguirà poi la presentazione di una breve relazione (attraverso un elaborato multimediale), incentrata sull’esperienza che lo ha visto alternarsi fra scuola e lavoro; infine, lo studente sarà chiamato a verificare le proprie competenze, maturate nell’ambito delle attività affini a “Cittadinanza e Costituzione”.