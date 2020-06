Marsala, scrive Maurizio per ringraziare medici e infermieri del reparto di Cardiologia del "Paolo Borsellino"

19/06/2020 12:48:00

Per un malore al torace sono stato ricoverato per tre giorni all'ospedale di Marsala, presso il reparto cardiologia. Dell'ospedale, quasi sempre se ne parla male, cattiva organizzazione, mala sanità, ecc.



Io posso testimoniare che il reparto cardiologia è una vera eccellenza in tutto, dall'accoglienza fino alle dimissioni. Un team guidato benissimo dal Dottore Gaspare Rubino, persona davvero speciale, molto professionale e contemporaneamente di grande umanità, ma sono delle eccellenze anche i medici del reparto che ho avuto modo di apprezzare: il dott. Pellegrino, le dottoresse Ingianni, Giasone e Laudicina, davvero il top.

Infine, devo rivolgere un grazie grandissimo al personale infermieristico, di molti non conosco i nomi, ma tra tutte, la sempre allegra e cordiale Paola Scarpulla, vera energia e carica quotidiana di ottimismo per i ricoverati. Fortunatamente, per me è stato solo un falso allarme, ma fondamentale per conoscere un team di professionisti di cui doversi vantare.

Maurizio