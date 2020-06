Coronavirus: contagi stabili, nessun positivo in Sicilia. Ryanair torna a volare da Birgi e Palermo

21/06/2020 06:00:00

Sono 238.275 i contagiati da coronavirus in Italia. L'incremento giornaliero è di 262 nuovi contagi (venerdì era di 251), 165 dei quali in Lombardia, pari al 63%.

Il dato della Protezione civile comprende attualmente positivi, vittime e guariti. Sono 7 le regioni ad aumento zero: Marche, Campania, Sicilia, Trentino Alto Adige, Umbria, Molise e Basilicata.

Sale l'incremento giornaliero delle vittime per coronavirus in Italia. Sono 49 nelle ultime 24 ore, più delle 47 di venerdì. In Lombardia nell'ultima giornata se ne sono registrate 23, mentre venerdì erano state 18. Il numero totale delle vittime in Italia sale dunque a 34.610. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Ben 11 regioni non fanno registrare altri deceduti.

Scendono ancora i ricoveri in terapia intensiva dei malati di coronavirus: oggi sono 152 i pazienti ricoverati nei reparti di rianimazione, 9 meno di venerdì. In Lombardia sono 54, 6 meno di venerdì. I malati ricoverati con sintomi sono invece 2.474, con un calo di 158 rispetto a venerdì, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 18.586, con un calo di 164 rispetto a venerdì.

Sono saliti a 182.453 i guariti e i dimessi per il coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a venerdì di 546. Venerdì l'aumento era stato di 1.363. Sono 21.212 i malati di coronavirus in Italia, 331 meno di venerdì, quando il calo degli attualmente positivi era stato di 1.558.

In Italia sono stati superati i 3 milioni di casi testati con il tampone per il coronavirus. Sono ad oggi infatti 3.017.169, secondo i dati della Protezione civile.

Sono 165 i nuovi positivi in Lombardia (1,8% rapporto con i tamponi giornalieri) per un totale di 92.840 contagiati dall'inizio della pandemia. Sono in calo sia i ricoveri in terapia intensiva (-6, 54 in totale) che negli altri reparti, (-136, 1.401 in totale). I decessi sono 23 per un totale di 16.557 morti in regione.

Lombardia - Lazio - con un lieve aumento di contagi nel Milanese con 69 positivi - si guarda alla situazione del Lazio, in cui un cluster in una struttura sanitaria ha portato il fattore RT sopra la quota di sicurezza 1. Nella regione si registrano 14 casi positivi e di questi 4 sono riferiti ad una coda del focolaio del San Raffaele Pisana, dove sono stati effettuati ulteriori 430 tamponi su tutto il personale e i pazienti. I quattro nuovi casi riguardano operatori della struttura già in sorveglianza domiciliare. Il focolaio raggiunge così un totale di 118 casi positivi e 6 decessi correlati. Inoltre si registrano nel Lazio 4 casi di importazione, già tutti isolati, da Egitto, Brasile, Piemonte e Bergamo.

Dati siciliani - Nessun nuovo contagio da coronavirus e nessun decesso in Sicilia rispetto a ieri, con dieci guariti in più rispetto a ieri. E' questa la situazione aggiornata alla protezione civile dalla Regione. Dunque, in Sicilia sono stati segnalati, in tutto, 3070 casi. Nell'Isola i ricoverati sono sempre 26 (di cui 5 in terapia intensiva), 114 in isolamento domiciliare, per un totale di 140 attuali positivi. Nessun decesso nelle ultime 24 ore, con un totale fermo a 280. I guariti salgono a 2650, i tamponi a 189.938, poco più di 2 mila rispetto a ieri.

Dopo il lockdown si torna a volare in Sicilia - Ryanair ripristina 26 voli da e per Palermo. Da oggi riprendono i collegamenti con Roma Fiumicino, Pisa, Bologna, Milano Malpensa, Venezia, Marsiglia, dal giorno successivo su Verona e dal 23 giugno su Milano, Bergamo e Torino. Inoltre, dal 1° luglio Ryanair incrementerà ulteriormente il numero di rotte e la loro frequenza, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020.

Tre le 26 rotte, 8 sono nazionali: Roma, Milano Bergamo, Pisa, Bologna, Milano Malpensa, Torino, Verona, Venezia; 18 internazionali: - Londra-Stansted, Bruxelles-Charleroi, Madrid, Marsiglia, Parigi-Beauvais, Francoforte-Hahn, Düsseldorf-Weeze, Bucarest-Otopeni, Valencia, Budapest, Colonia-Bonn, Dublino, Memmingen, Cracovia, Manchester, Norimberga, Berlino-Schönefeld, Breslavia.

E oggi riapre l'aeroporto Vincenzo Florio e si riprende a volare da e per Birgi - Ryanair ripristina 4 rotte da e per Trapani-Birgi. Dopo il lockdown da oggi, 21 giugno, c'è il ripristino dei voli su Bologna, mentre il volo su Pisa verrà riattivato dal 1 luglio e Milano Bergamo dal 2 luglio e il collegamento con la Germania Baden-Baden dal 3 luglio.