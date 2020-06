Nuovo progetto di solidarietà dell'Istituto "Pertini" di Trapani

22/06/2020 00:05:00

L’Istituto Eugenio Pertini di Trapani, guidato dalla Dirigente Scolastica Maria Laura Lombardo, ha messo in campo un nuovo progetto di solidarietà e cultura a servizio e fruizione del territorio della città, nel quartiere Sant’Alberto-Fontanelle Sud, esattamente nell’area del plesso della scuola dell’Infanzia di Via Verdinais.

Il progetto, in partenariato con il comune di Trapani, è partito il 18 giugno ed è rivolto a bambini e ragazzi dai 3 agli 11 anni. A permetterne la realizzazione, la costituzione con genitori e docenti dell’Istituto del Comitato Pertini Solidale Culturale per la gestione e l’animazione del parco e l’installazione da parte del Comune di Trapani, di giochi a norma. Responsabile del Progetto è l’insegnante Daniela Cassisa, collaborata dai docenti Patrizia Scalabrino, Giovanna Grimaldi, Giuseppina Grimaldi, Francesca Calvaruso, Maria Pia Mastai, Fiorella Scardina, Rosalba Santoro, Paolo Genovese, Giuseppe Tallarita, Giusi Angileri, coadiuvati dal comitato dei genitori, rappresentato dai signori Bartolo Giglio, Caterina Crisafulli, Rosaria Barbera, Enzo Buscemi, Maria Oia Incandela e Cristina De Gregorio. All’interno dell’area verde del plesso, attrezzata dal comune, ma anche all’interno, saranno attivati dei laboratori, concordati nel progetto, in sinergia con l'amministrazione Comunale di Trapani. Le attività esalteranno i linguaggi espressivi, musicali e della drammatizzazione e potenzieranno la comunicazione artistica. Tra le finalità principali del progetto vi è il contrasto alla dispersione scolastica, coinvolgendo i bambini in attività ludiche nuove e gratificanti aprendo le porte della scuola in orario extrascolastico, sviluppando il senso di appartenenza alla comunità, educando al rispetto dell'ambiente, attraverso la fruizione di servizi a misura di bambino. Allo stesso tempo queste attività saranno finalizzate a sviluppare le capacità sensoriali di ascolto, di percezione, di drammatizzazione e di organizzazione spazio-corporea. Inoltre, in un clima di gioiosità ludica gli utenti potranno utilizzare le giostrine del giardino esclusivamente sotto la sorveglianza dei genitori accompagnatori che resteranno presenti per tutto il periodo delle attività.

Inaugurate il 18 giugno, le attività saranno garantite per tre volte alla settimana, in una fascia oraria che va dalle 9.30 alle 12.30, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Nelle seguenti giornate verrà garantita la presenza di uno o due docenti e di uno o due genitori del comitato, in base al numero dei bambini ospitati. Le attività si svolgeranno nei mesi di giugno e luglio 2020, al fine di supportare la comunità territoriale a realizzare opportunità ludico- ricreative per i più piccoli, coinvolti in spazi adeguati ed attrezzati, in grado di contrastare gli effetti traumatici dovuti all’isolamento forzato causato dal Covid 19, nel rispetto del distanziamento sociale e di tutte le norme di sicurezza, previste dalla normativa in vigore. Così commenta soddisfatta la Dirigente Maria Laura Lombardo: “Le sinergie sono il fronte comune su cui lavorare per aiutare il territorio a superare l’impatto del Covid 19. Nel nostro caso l’illuminata idea dell’amministrazione comunale di Trapani di installare nelle aree verdi delle scuole giochi e l’ineguagliabile entusiasmo e senso di responsabilità e collaborazione di genitori e docenti dell’istituto Pertini che hanno costituito il Comitato stanno facendo la differenza. Gli adulti hanno focalizzato la propria azione sui bisogni dei bambini restituendo loro non solo spazi ricreativi ma anche attività formative di animazione grazie ad una costruttiva collaborazione. Sono fiera di questa iniziativa per il contributo volontario e gratuito dato alla comunità che trova la sua gratificazione nella felicità dei sorrisi dei bambini che tornano a vivere la loro età”.