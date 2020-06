Un insegnante ha un po' di febbre. Sospesi gli esami di maturità al Liceo Classico di Marsala 

22/06/2020 11:30:00

12,00 - Nessun caso di coronavirus al Liceo Classico di Marsala. Da domani, dopo la sospensione precauzionale di oggi, i colloqui orali degli esami di maturità riprenderanno regolarmente.

Ma cosa è successo nelle ultime ore? Domenica una docente del liceo ha avvertito dei sintomi influenzali, con la presenza di febbre. Ha chiamato la dirigente scolastica, Antonella Coppola: "Ho inviato una richiesta di chiarimenti all'USCA e si sono subito messi a nostra disposizione". Gli Usca sono gli uffici territoriali per prevenire il Covid - 19 diffusi sul territorio. A Marsala hanno sede a piano terra del palazzo dell'ex Inam. Da lì si è attivata l'equipe medica che ha proceduto al tampone. Il risultato è arrivato in poche ore, ed era negativo. Non si tratta di un caso dubbio, quindi non è stato necessario eseguire un altro tampone.



"Per precauzione aveamo già disposto la chiusura della scuola per oggi - aggiunge la dirigente - ma da domani si riprenderà regolarmente". La docente ammalata verrà sostituita da una collega interna al Liceo, della sua stessa materia.

11,00 - Esami di maturità sospesi, oggi, al Liceo Classico di Marsala, "Giovanni XXIII". Un insegnante, membro della commissione, tutta interna, della maturità (si fa solo la prova orale), ha accusato qualche linea di febbre. Nulla di particolare, nè è il caso di fare eccessivi allarmi, ma il protocollo anti coronavirus prevede regole molto stringenti, e quindi, gli esami, almeno per oggi, sono stati sospesi.

L'insegnante ha già fatto il tampone, ed è negativo. Ma il protocollo prevede l'eventualità di un secondo tampone. Sono saltati, pertanto, gli esami per quattro studenti che dovevano completare il calendario di oggi. E probabilmente, ma non c'è nulla di ufficiale, salterà anche l'esame di domani.

Casi come questi si sono già verificati, comunque, in altre parti d'Italia, in questi giorni.