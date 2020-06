Marsala 2020, Paolo Ruggieri: "La città ha bisogno di capitani coraggiosi e competenti"

23/06/2020 06:00:00

Paolo Ruggieri, dirigente regionale di Diventerà Bellissima, lei scrive in un post su facebook, è il momento dei capitani coraggiosi, a che cosa alludeva?

A Marsala. Ero con alcuni amici e chissà perché mi è passato questo pensiero e l’ho scritto così, senza rifletterci. Ritengo che non sia più il momento di restare celati, di guardare al proprio privato, ma bisogna metterci, faccia, cuore, anima, testa per chi ne ha, non tutti ce l’hanno. C’è obiettivamente bisogno di persone capaci nella pubblica amministrazione o comunque in ruoli apicali e di responsabilità. Sì ho pensato a Marsala, nello scrivere quel pensiero.

Ruggieri, l’onorevole Giulia Adamo è scesa in campo, e ha detto di candidarsi in contrapposizione a Massimo Grillo e all’amministrazione uscente.

Io di Giulia Adamo posso parlare solo bene, è stata il mio presidente. Fatte le premesse sulle sue qualità e capacità, dico che la sua candidatura è condizionata da un giudizio penale, e questo rebus che non è stato ancora sciolto. A gennaio/febbraio si diceva che non si poteva restare ancorati ad una sentenza, auspicabilmente positiva, e io le auguro che si possa togliere al più presto questo pensiero.

Ruggieri, cosa attende, invece, Massimo Grillo per ufficializzare la sua di candidatura?

Io credo che Massimo abbia la quadratura già pronta, ma ci vuole la conferma e la determinazione, e un pizzico di entusiasmo in più. Oggi è il momento delle scelte e di avere il coraggio, anche perché è una follia impegnarsi per questa città, perché su 86mila abitanti, 85mila siamo, mi ci metto pure io, lamentosi, critici, invidiosi, sempre pronti a criticare la qualunque e in qualunque modo. Metterci la faccia e impegnarsi in una campagna elettorale per il governo della città, è un atto di coraggio e di generosità unici. Chi amministra deve avere del suo, deve poter campare con i suoi soldi e con il suo lavoro, deve avere un po’ di esperienza e capacità, e se non ce l'ha deve avere intelligenza e competenza. Insomma ci vuole gente che ha voglia mettere in gioco tutto quello che ha, rischiando tantissimo, perché poi ci saranno gli attacchi alla persona, alla famiglia, alla professione. Questi capitani coraggiosi che si chiamino, Salvatore, Lorenzo, Giulia, Massimo, Aldo, devono metterci gli attributi e dimostrare di volere bene a questa città.

Paolo Ruggieri, quando si parla di amministrative ci sono sempre pseudo candidati che se la prendono con la stampa che semplicemente fa il suo lavoro.

Io no. Voglio puntualizzare, mi riferisco quando parlo di lamentosi, alla stragrande maggioranza dei cittadini e non giornalisti.

I candidati dovrebbero essere, oltre che coraggiosi, come dice lei, decisi nel candidarsi e non fare questo balletto estenuante sulle liste, sui nomi e sui presunti assessori. Ora è arrivato il momento dei fatti, dei programmi e non delle chiacchiere.

I programmi in fondo, con un po’ di buona volontà, si confezionano in pochi giorni. Ogni forza politica sta lavorando da mesi alle proprie idee. Faccio un esempio, noi di Diventerà Bellissima lavoriamo da mesi, le idee le avevamo, qualche altra ce l’abbiamo messa. E’ chiaro poi che per portare fuori un programma ci vuole la coalizione determinata, fissata, precisa. A me sembra ancora che un qualche movimento tra le forze politiche ci possa essere. Gli unici sostenitori di un candidato potenziale, sono coloro che hanno firmato, diciamo così, il manifesto per la candidatura di Massimo Grillo. Sugli altri candidati, sindaco compreso, che legittimamente a mio avviso, secondo me dovrà candidarsi, perché ha cambiato modo di fare politica, di comunicare e di agire e sta facendo un rush finale importante, ed è giusto che si candidi, dico chi c’è che li sostiene, si facciano avanti, si facciano vedere.

Ruggieri sarà lei vicesindaco di Grillo?

Lo avete scritto, ma non porta bene. La volta scorsa io non fui designato, fu dato un taglio meno politico. Io lo dico pubblicamente, così come ho fatto nel 2015, che ha fatto bene, la lista che presenterò nel 2020 sarà competitiva e diciamo che, con positività, raggiungerà il suo risultato. Personalmente non è un problema. Io posso fare tutto, niente, meno che niente e restare in quarta fila e sono soddisfatto. Ho avuto i miei 8 anni e tre mesi di esperienza amministrazione in provincia, sto facendo un’attività che mi dà soddisfazione e anche responsabilità. Ho contribuito a fare arrivare cento milioni di euro in provincia di Trapani. Ho presieduto delle gare in tutta la Sicilia. Però se dovessi essere chiamato ad un ruolo di responsabilità non sono una persona che si sottrae per paura.

Nella sua lista che è po’ l’unione tra Diventerà Bellissima e Progettiamo Marsala ci saranno dei consiglieri uscenti?

Nel 2015 non c’era nessun consigliere comunale uscente e nel 2020 non ci sarà nessun consigliere uscente. Per quanto mi riguarda aspiro a portare in consiglio comunale solo persone con entusiasmi nuovi che possano portare un contributo di freschezza.