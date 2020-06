Coronavirus, contagi al minimo in Italia. Un solo caso in Sicilia

24/06/2020 06:00:00

Scendono ancora le vittime: sono 18 nelle ultime 24 ore, il nuovo minimo da inizio epidemia. Le vittime sono 6 in Lombardia, 4 in Piemonte, 2 in Lazio e Puglia e 1 rispettivamente Emilia-Romagna, Veneto, Toscana e Liguria. Nessuna vittima nelle altre regioni.

Pochi anche i nuovi casi, solo 122 tamponi positivi, la maggior parte sono in Lombardia, con 62 nuovi positivi (il 50,8% dei nuovi contagi). E soprattutto è basso anche il rapporto tra nuovi contagiati e casi testati, al minimo sia il dato nazionale che il dato lombardo.

Tra le altre regioni l'incremento di casi è di 6 casi in Piemonte, 17 in Emilia Romagna, di 3 in Veneto, di 6 in Toscana, di 4 in Liguria e di 8 nel Lazio. Zero nuovi contagi in Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, provincia di Bolzano, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata.

I dati nazionali - Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia è 238833. In terapia intensiva si trovano oggi 115 persone, 12 meno di luneì. Sono ancora ricoverate con sintomi 1853 persone, 185 meno di lunedì. In isolamento domiciliare 17605 persone (-867 rispetto a lunedì).

Nelle ultime ventiquattr'ore sono morte 18 persone (lunedì le vittime erano state 23), arrivando a un totale di decessi 34675. I guariti raggiungono quota 184585, per un aumento in 24 ore di 1159 unità (ieri erano state dichiarate guarite 533 persone).

Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 1064 unità (ieri erano stati 335) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 122 (ieri 218).

Tamponi fatti e con i casi testati - Per quanto riguarda il numero di individui controllati, oggi sono stati testati 23225 casi (contro i 40485 tamponi effettuati). Si tratta di un positivo ogni 190 persone, ovvero 0,5%.Negli ultimi giorni questo valore è stato in media 0,9%.

Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati fatti 40485 test (ieri 28972). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 331,8 tamponi fatti, il 0,3%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media 0,5%. Sia il dato sui tamponi che quello sui casi testati è visibili nei grafici qui di seguito.

I dati regione per regione - Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 12903 in Lombardia, 1870 in Piemonte, 1089 in Emilia Romagna, 564 in Veneto, 337 in Toscana, 255 in Liguria, 886 nel Lazio, 493 nelle Marche, 141 in Campania, 190 in Puglia, 51 nella provincia di Trento, 71 in Friuli V.G., 391 in Abruzzo, 132 in Sicilia, 89 nella provincia di Bolzano, 12 in Umbria, 15 in Sardegna, 5 in Valle d'Aosta, 28 in Calabria, 43 in Molise, 8 in Basilicata.

Piano Scuola della Ministra Azzolina, così si tornerà in classe a settembre - Frequenza scolastica in turni differenziati, organizzazione della classe in più gruppi di studio, formati anche da alunni di diverse classi ed età. Scuola anche al sabato, dove non già prevista, su delibera degli organi collegiali. L'attività didattica a distanza resterà, ma solo in misura marginale e solo per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, dove "le opportunità tecnologiche, l'età e le competenze degli studenti lo consentono". E le mense sono confermate, anche se bisogna capire ancora come organizzarle. Sono queste alcune delle indicazioni contenute in una bozza del Piano scuola 2020-2021, che indica le linee guida per la ripresa dell'attività scolastica a settembre. Nel testo che la ministra Azzolina ha inviato alle parti sociali, non si parla di mascherine obbligatorie, di strutture in plexiglass e divisori tra alunni. C'è solo un rinvio alle disposizioni di maggio del comitato tecnico che parlavano di un metro di distanza tra le persone e di uso obbligatorio di mascherine dai 6 anni in su. Ma entro giovedi si attendono novità Le Regioni avevano chiesto di mantenere l'obbligo soltanto negli spazi comuni e non al banco.



I dati siciliani - C'è un solo nuovo contagiato in Sicilia (in provincia di Siracusa) nelle ultime 24 ore in Sicilia e ancora zero decessi per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus. Numeri ancora confortanti, dunque, nella nostra regione. I positivi attuali sono 132 (-9 rispetto a lunedì), per un totale di 3073 e rimangono ricoverate 22 persone (-4) di cui 5 in terapia intensiva (-1) mentre sono 11o le persone in isolamento. Sono 2797 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

In Sicilia distribuiti oltre 29 milioni di dispositivi - Prosegue, di giorno in giorno, la distribuzione - da parte della Regione Siciliana - di dispositivi di protezione individuale e apparecchi sanitari. Dal primo marzo a domenica 21 giugno sono stati consegnati - a strutture sanitarie, case di riposo per anziani, residenze sanitarie assistite, Comuni, Prefetture, Forze dell'Ordine, Esercito, ex Province, carceri, dipartimenti regionali, Confcommercio e Confesercenti – oltre 29 milioni e 460 mila pezzi.

In particolare, attraverso la Protezione civile della presidenza della Regione sono, stati distribuiti: oltre 20 milioni e 654 mila mascherine (chirurgiche, ffp2, Ffp3 e M95); 5 milioni e 194 mila guanti; due milioni e 166 mila dispositivi tra camici, calzari, tute e cuffie. Tra gli altri materiali distribuiti anche 414 mila tra occhiali e visiere, oltre 969 mila tamponi e kit diagnostici e 61 mila apparecchi sanitari. I dpi e il materiale consegnato proviene da acquisti diretti della Regione e della Protezione civile nazionale, oltre che da donazioni di privati.