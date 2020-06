Coronavirus, lieve aumento dei contagi in Italia. Per il turismo nascono i "Sicilia Bond"

25/06/2020 06:00:00

Sono 190 i nuovi contagiati dal Coronavirus in tutta Italia nel corso delle ultime 24 ore. Di questi uno è in Sicilia, anche se la Regione non ha conteggiato i 28 positivi a bordo della nave a Porto Empedocle.

E sono 239.410, invece, i contagiati da coronavirus in Italia. L'incremento giornaliero è di 190 nuovi contagi, in aumento rispetto a ieri, quando era stato di 122, dei quali 88 in Lombardia, pari al 46,3%. Il dato della Protezione civile comprende attualmente positivi, vittime e guariti. Sono le 5 regioni ad aumento zero: Puglia, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Molise e Basilicata, oltre alla provincia autonoma di Trento, che comunica però un ricalcolo di 387 casi in più. I tamponi sono stati 53.266.

Sono 30 nelle ultime 24 ore le vittime da coronavirus in Italia, a fronte delle 18 di martedì. In Lombardia nell'ultima giornata si sono sono registrati 7 morti, mentre ieri erano stati 6. Il numero totale dei morti in Italia è ora di 34.644. La provincia autonoma di Trento ha ricalcolato le vittime, diminuendo il totale di 61 unità.

Sono 18.655 i malati di coronavirus in Italia, 918 meno rispetto a martedì, quando il calo degli attualmente positivi era stato di 1.064. Sono saliti a 186.111 i guariti e i dimessi per il coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.526. Martedì l'aumento era stato di 1.159.

Scendono ancora i ricoveri in terapia intensiva dei malati di coronavirus: oggi sono 107 i pazienti ricoverati nei reparti di rianimazione, 8 meno di ieri. In Lombardia sono 48, tre meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 1.610 con un calo di 243 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 16.938, con un calo di 667 unità.

In Lombardia sono in forte calo i ricoverati: sono 218 in meno quelli non in terapia intensiva (692 in totale), 3 in meno in terapia intensiva (48 in totale). Sono 88 i nuovi casi positivi ed è di 0.97% il rapporto con i tamponi giornalieri. Il totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi è di 93.261 casi. I decessi sono 7 per un totale complessivo di 16.586 morti in regione.

I dai siciliani - C'è un solo contagiato in più da Coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia. Si tratta di una persona in provincia di Caltanissetta. E ancora zero decessi per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus. In realtà però ci sono i 28 casi di migranti che sono risultati positivi a Porto Empedocle sulla nave che li ospita per la quarantena, e che la Regione non ha evidentemente conteggiato e comunicato alla protezione civile. Gli attuali positivi sono 132, per un totale di 3073, mentre rimangono ricoverate 22 persone di cui 5 in terapia intensiva mentre sono 11 le persone in isolamento. Sono 2344 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, per un totale di oltre 197 mila.

Musumeci, i migranti restino sulle navi in rada - “Sarebbe da irresponsabili far mettere piede in Sicilia ai migranti, anche solo per un giorno, fintanto che duri l’emergenza Coronavirus nel mondo. Lo ripeto da oltre due mesi: il governo centrale prenda in locazione alcune navi adeguate ed attrezzate e le tenga a disposizione in rada. È lì, a bordo, che i servizi sanitari della mia Regione, in collaborazione con la Croce rossa, effettueranno i controlli necessari ed adotteranno le misure del caso. Siamo tutti impegnati - e deve esserlo anche lo Stato - a continuare ad accertare le condizioni di salute di queste sventurate persone, ma anche a garantire serenità e sicurezza alla comunità siciliana ed ai turisti che si apprestano ad arrivare sulla nostra Isola”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

Turismo, nascono i Sicilia Bond - Veri e propri titoli al portatore, certificati e garantiti, da immettere sul mercato e rilanciare le presenze turistiche in Sicilia, soprattutto dall’estero, assicurando immediata liquidità ad un tessuto di ospitalità extra-alberghiera che il Corona virus ha rischiato di falcidiare e pesantemente in Sicilia. Nascono così i Sicilia Bond, titoli di soggiorno settimanali, diversificati per territorio e fascia di prezzo che, immessi sul mercato a partire dall’autunno 2020, potranno essere acquistati per assicurarsi, in maniera più che vantaggiosa per tre anni consecutivi, una vacanza settimanale “doppia” in Sicilia. A proporre questa formula semplice ma rivoluzionaria “ViaggiareinTasca” formata da un team di giovani imprenditori e professionisti del turismo d’esperienza che, costituendo un nucleo originario di rete di impresavogliono rivoluzionare l’offerta di soggiorno nell’sola, offrendo un raddoppio d’esperienza: acquista una settimana – in alta stagione – ti verrà garantita un’altra settimana di vacanza durante l’anno e per complessivi tre anni. “Alta e bassa stagione, per un turismo esperienziale, sono concetti ampiamente superati – dice Francesco Pirrone, 34 anni, imprenditore turistico di Castellammare del Golfo – oggi si tende a viaggiare in ogni stagione. “I Sicilia Bond, sono dei veri e propri titoli al portatore – sottolinea Ivan Caronna, 35 anni, professionista di lunga data nel settore dell’enoturismo e del marketing territoriale – chi li acquista li può regalare e perfino vendere, anche, dopo aver utilizzato la prima settimana a sua disposizione. Così intendiamo generare un mercato di secondo livello, conseguendo dei risultati – speriamo significativi – di destagionalizzazione e un incremento di giorni effettivi di presenze turistiche in Sicilia”.

Chi compra oggi investe su una vacanza distribuita su tre anni, avendo a disposizione 6 settimane complessive, da utilizzare due settimane l’anno. Le strutture extra-alberghiere, B&B, case vacanze e ville – selezionate su criteri effettivi e garantiti dal team per fasce di prezzo omogenee - distribuite su tutto il territorio siciliano, avranno bloccate e pagate in anticipo le settimane corrispondenti ai Sicilia Bond, realizzando una liquidità importante per piccole e medie strutture – oggi maggioritarie nell’offerta dell’ospitalità turistica in Sicilia – che con gli effetti del Corona virus scontano una caduta vertiginosa delle prenotazioni e profonda incertezza sul futuro. “Stiamo presentando il nostro progetto ai territori, alle amministrazioni dei comuni e agli operatori turistici – spiega – Livio Di Graziano 35 anni, architetto e progettista nel settore della ricettività turistica - ricevendo conferme e attenzione davvero straordinarie. Tanti i comuni coinvolti, ad oriente come ad occidente dell’isola. A fine settembre vogliamo raggiungere il numero di 200 strutture ricettive affiliate in una trentina di comuni. Ci stiamo lavorando”. Territori, comuni e strutture ricettive saranno visitabili su una piattaforma digitale dove poter acquistare e scambiare i Sicilia Bond. “Partiamo dalla Sicilia, ma la nostra formula è espandibile su tutto il territorio italiano, suddiviso per aree di interesse turistico e per motivazioni di viaggio” – conclude Ivan Caronna – guardando al valore Italia come fattore strategico".

Gli ordini professionali consegnano a Musumeci un pacchetto di proposte anti crisi - La realizzazione di una Centrale unica di programmazione, l'avvio di un meccanismo di sussidiarietà orizzontale, l'obbligo per i Comuni di istituire efficienti Uffici delle politiche comunitarie. E ancora prorogare i progetti cofinanziati dalla Ue e una modifica al Codice degli appalti. Sono queste alcune delle proposte consegnate al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci dai vertici degli ordini professionali di agronomi, architetti, ingegneri, geologi e geometri. Ricevuti a Palazzo Orleans dal governatore, i rappresentanti delle categorie tecniche hanno sottolineato la volontà di fare fronte comune per contrastare la crisi economica che la pandemia da Covid 19 ha provocato. E' per questo motivo che è appena nata la “Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica della Sicilia”. Un'esperienza già maturata in Sardegna e che si pone come principale obiettivo quello di interfacciarsi in maniera organica e veloce proprio con la Pubblica amministrazione.

«Una bella opportunità - l'ha definita Musumeci - da riempire presto di contenuti». L'organismo in Sicilia sarà coordinato dal presidente dell'ordine regionale degli ingegneri, Elvira Restivo. All'incontro hanno partecipato anche i presidenti regionali degli ordini dei geologi, Giuseppe Collura, degli architetti, Giuseppe Falzea, dei geometri, Francesco Parrinello e il vice presidente dell'ordine dei dottori agronomi e forestali, Franco Celestre.

«Quella di trovare strumenti che consentano una più stretta e proficua collaborazione con le categorie professionali - ha sottolineato il presidente della Regione - è senz'altro un'esigenza pressante della Pubblica amministrazione che, spesso, si trova con organici sottodimensionati per far fronte alla mole di pratiche da affrontare. Penso alle centinaia di migliaia di domande di sanatoria giacenti nei Comuni che non possono essere esaminate o anche a quelle che riguardano le soprintendenze dell'Isola».

In tale direzione Musumeci - che invierà al dipartimento regionale Tecnico e agli uffici competenti il pacchetto di proposte ricevuto, affinché sia valutato attentamente - ha parlato anche dell'idea di creare un Fondo regionale per il pagamento degli incarichi esterni. «Potrebbe essere rimpinguato - ha spiegato - da una parte degli introiti che i Comuni riceverebbero se si sbloccasse la grande mole di pratiche fino a oggi rimaste inevase».

I dati della provincia di Trapani - Non ci sono novità in provincia di Trapani sul fronte del Coronavirus. Al momento è come se il virus non ci fosse, anche se sappiamo che non bisogna ancora abbassare la guardia. Sono soltanto due, infatti, i casi attualmente positivi. Si tratta delle due ragazze marsalesi, tornate dalla Lombardia nei mesi scorsi. Una da Milano e una da Bergamo. Entrambe le ragazze, in isolamento domiciliare, stanno bene e sono asintomatiche. L'Asp comunica che dall'inizio dell'epidemia in provincia di Trapani sono stati effettuati 14.753 tamponi, e sono stati fatti 8153 test sierologici su personale sanitario. I contagiati totali sono 131, guariti e dimessi 124 e 5 sono i decessi.