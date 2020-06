Coronavirus, risalgono i contagi in Italia. Oms preoccupata per l'aumento dei casi in Europa

26/06/2020 06:00:00

Tornano ad aumentare i contagi in Italia. In Sicilia invece sono solo due i casi positivi registrati nelle ultime 24 ore. Mentre in provincia di Trapani rimangono soltanto i due casi asintomatici di Marsala.

I dati nazionali - Sono 296 i nuovi casi di contagio da coronavirus in Italia, in aumento rispetto agli ultimi giorni secondo i dati diffusi per la prima volta dal ministero della Salute. I decessi giornalieri sono 34, i guariti 614. I casi totali sono quindi ora 239.706. Gli attualmente positivi sono 18.303. Le persone in terapia intensiva 103, quattro in meno di ieri.

In Lombardia 57,4% nuovi casi e 22 decessi - In Lombardia, la regione più colpita, si registrano 170 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, il 57,4% del totale nazionale di 296. In Emilia Romagna 47 nuovi contagiati, pesa il focolaio alla Brt di Bologna. In doppia cifra anche Liguria (14) per il cluster in una Rsa e la Campania (12) per gli infettati nella comunità bulgara di Mondragone nel Casertano. I tamponi sono in aumento rispetto a ieri a quota 56.061. In Lombardia si registrano anche 22 decessi sui 34 giornalieri di tutta Italia.

A Mondragone ora le strade sono pattugliate dall’esercito. A Bologna aumentano i contagi legati al focolaio nel magazzino di Bartolini, mentre arrivano le prime denunce di nuovi casi anche in altre aziende della logistica che hanno sede vicino al capoluogo di Regione. Da Caserta all’Emilia-Romagna, il coronavirus torna a fare paura in Italia, mentre il numero dei positivi giornalieri rilevati è salito. E riemerge anche l’incubo del contagio nelle residenze per anziani, dopo i 14 positivi accertati in una rsa genovese. “I piccoli focolai segnalati nelle ultime ore ci dicono che la battaglia non è ancora vinta e che serve gradualità e prudenza nelle prossime settimane”, è l’avvertimento del ministro della Salute, Roberto Speranza.

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) esprime preoccupazione per un aumento dei casi di coronavirus in Europa. "La scorsa settimana, l'Europa ha visto un aumento del numero dei casi settimanali" di Covid-19 "per la prima volta da mesi", ha allertato il direttore della sezione europea dell'Oms, Hans Kluge, nel corso di una conferenza stampa da Copenaghen. "Trenta paesi hanno visto un aumento del numero di nuovi casi nelle ultime due settimane", ha aggiunto. Secondo l'organizzazione, l'Europa registra ogni giorno circa 20.000 nuovi casi e oltre 700 nuovi decessi. I casi di coronavirus a livello globale hanno superato la soglia dei 9,4 milioni: è quanto emerge dal conteggio della Johns Hopkins University: secondo i dati aggiornati dell'università americana i contagi nel mondo sono ora 9.408.757, inclusi 482.184 morti. Le persone guarite sono 4.729.511.

Nelle ultime 24 ore gli Stati Uniti hanno registrato oltre 35.900 nuovi casi di coronavirus, un numero record da fine aprile e uno dei più alti finora rilevati dall'inizio della pandemia.Il giorno precedente la cifra era di poco inferiore. Le vittime delle ultime 24 ore sono 756. Finora negli Usa ci sono stati 2.380.452 casi e 121.969 decessi.

Dati siciliani - Uno nel palermitano e l'altro nel messinese nelle ultime 24 ore in Sicilia e ancora zero decessi per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus. Gli attuali positivi come comunicato dalla Regione alla Protezione civile, attualmente, sono 130 (2 meno di ieri), per un totale di 3076 (328 con attività di screening diagnostico) rimangono ricoverate 22 persone di cui 5 in terapia intensiva, mentre sono 108 le persone in isolamento. Sono 2266 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, per un totale di oltre 199 mila.

Governo Musumeci dichiara lo stato di calamità per Lampedusa - Arriva lo stato di calamità per le isole di Lampedusa e Linosa. A dichiararlo è il governo Musumeci, che ha accolto nella seduta di oggi l'allarme lanciato dall’amministrazione comunale sulle disastrose conseguenze di natura economica provocate dall'emergenza Covid. Contestualmente la Giunta regionale ha chiesto alla presidenza del Consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato d'emergenza sulle due isole. Già nella mattinata di oggi il governatore aveva sottoposto il tema delle difficoltà di Lampedusa e «della sua eroica e generosa comunità» all'attenzione del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, nel corso dell'incontro avuto tra i due.

«Le misure prese a livello nazionale per contenere il diffondersi del contagio – evidenzia Musumeci - hanno generato nel tessuto economico di questi territori il blocco totale di tutte le attività legate alla pesca e alla commercializzazione del pescato. Inoltre, durante il periodo del lockdown, si sono registrati danni ingenti al settore turistico a causa della cancellazione dei voli e del divieto di spostamento tra le regioni. Tutto ciò ha portato al collasso l'intero tessuto produttivo locale, generando una crisi sociale ed economica che necessita di misure straordinarie». Al ministro Gualtieri, Musumeci ha chiesto la possibilità di concedere una "fiscalità speciale" per Lampedusa, soprattutto per gestire correttamente le problematiche sanitarie della popolazione e dei migranti che continuano a sbarcare nelle Pelagie. «Tutti stati emergenziali - fa notare il governatore siciliano - a cui la Regione non può far fronte da sola, non potendo nemmeno utilizzare quegli strumenti come sgravi fiscali, sospensione dei contributi e agevolazioni, che consentirebbero la ripresa economica. La straordinarietà della sofferenza economica e sociale - ha concluso Musumeci - richiede un'adeguata risposta per scongiurare sulle due isole rischi seri e senza precedenti per la coesione civile».

Migrani: Musumeci, servono nuove navi per la quarantena - "Malgrado i continui arrivi in Sicilia, il governo centrale si ostina a non dotarsi di ulteriori navi - come da noi richiesto - per ospitare i migranti per la quarantena obbligatoria. Emerge chiara, quindi, che la volontà di Roma è quella di destinare centinaia di queste persone nei malsani e insicuri hotspot dell'Isola. Con l'aggravante che eventuali soggetti positivi sarebbero difficili da gestire senza contagiare tutti gli altri". Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in riferimento all'arrivo a Lampedusa di nuovo migranti a bordo di sette barchini. "Se così fosse - prosegue il governatore - sarebbe un intollerabile atto di cinismo da parte del governo nazionale, destinato a compromettere la promettente ripresa turistica pur di risparmiare sul costo della locazione delle navi. Faccio appello al presidente del Consiglio e a tutti i parlamentari nazionali eletti in Sicilia per scongiurare una batosta economica che sarebbe peggiore di quella determinata dall'epidemia".

Musumeci approva riprogrammazione Fesr e Poc - Scuole, imprese e operatori economici. Sono questi i primi interventi attorno ai quali ruota la prima parte della riprogrammazione delle risorse del Fesr e del Poc, apprezzata oggi dal governo Musumeci per dare attuazione alle norme di sostegno post Covid contenute nella Legge finanziaria regionale. Quattrocento milioni di euro, che si aggiungono agli altri cento milioni già messi in campo per l'assistenza alimentare alle famiglie più disagiate.

«E' un primo passo – evidenzia il presidente della Regione, Nello Musumeci – dello schema di accordo con lo Stato, condiviso con il dipartimento per le Politiche di coesione del ministero per il Sud».

Il documento del governo adesso andrà all'Ars per il parere delle commissioni Ue e Bilancio per poi essere inviato a Roma e Bruxelles.

Contestualmente, la Giunta ha proceduto alla nomina del nuovo dirigente generale del dipartimento regionale della Programmazione, a seguito di un interpello esterno. Si tratta di Federico Lasco, attuale dirigente a Roma dell'Agenzia per la Coesione territoriale, con un'esperienza pluriennale nel campo della programmazione comunitaria.

Dati in provincia di Trapani - Nessun nuovo contagio da Coronavirus in provincia di Trapani. Rimangono soltanto i casi delle due ragazze marsalesi, tornate dalla Lombardia nei mesi scorsi. Una da Milano e una da Bergamo. Entrambe le ragazze, in isolamento domiciliare, stanno bene e sono asintomatiche. L'Asp comunica che dall'inizio dell'epidemia in provincia di Trapani sono stati effettuati 14.888 tamponi, e sono stati fatti 8190 test sierologici su personale sanitario. I contagiati totali sono 131, i guariti e dimessi 124 e 5 sono i decessi.