Giovani chef crescono. Studente mazarese vince il concorso “Le plat du déconfinement”

26/06/2020 17:05:00

Grande soddisfazione all’ IIS “F:Ferrara” di Mazara grazie all’alunno Salvatore Austero che vince il concorso “Le plat du déconfinement” con la ricetta dall’originale titolo “CUISINTENA” classificandosi al primo posto in Sicilia.



Il concorso ideato e organizzato nel periodo dell’emergenza Covid 19 dall’Institut Français di Palermo in collaborazione con l’Unione Cuochi Sicilia e l’Unione Cuochi Calabria appartenenti alla FIC (Federazione Italiana Cuochi) è stato bandito per la partecipazione degli Istituti Alberghieri delle due citate Regioni e prevedeva la preparazione di un video, in lingua francese o con sottotitoli in francese, della durata di 5 minuti, caricato su Youtube, sulla realizzazione di un piatto semplice, vegetariano- ovo-latto, che si sarebbe potuto preparare in qualunque parte del mondo, tenendo conto di restrizioni alimentari relative a culture e religioni.





I due alunni rappresentanti l’IIS Ferrara, Salvatore Austero e Dorsaf Ben Yaya frequentanti rispettivamente la prima e la terza classe di Pasticceria dell’Istituto Alberghiero, sono stati preparati e seguiti attraverso la Didattica a Distanza dal Prof. Salvatore La Bella, docente di Laboratorio di Pasticceria e dalla Prof.ssa Anna Maria Trama, docente di Lingua Francese. I piatti vincitori delle due Regioni saranno preparati dallo Chef francese Mr. Hubert Malidor a Palazzo Farnese a Roma, in occasione di pranzi o cene ufficiali organizzate dall’Ambasciata Francese. La premiazione è avvenuta il 18 Giugno in videoconferenza alla presenza della Giuria composta da Mme Valérie Le Galcher-Baron, Attachée de l’Ambassade de France pour la coopération linguistique de Sicilia et Calabria, da Mr Malidor,Chef di Palazzo Farnese in Roma, dal Presidente della FIC, Rocco Cristiano Pozzulo, dai Membri dell’Unione Cuochi Sicilia e Calabria e dal Console francese di Napoli, Mr. Laurent Burin des Roziers.