Coronavirus, stabili i nuovi contagi. Mattarella: "Riflettere sugli errori"

Curva epidemiologica stabile in Italia. I nuovi contagi, in pratica sono uguali a quelli del giorno prima. In crescita, invece, le vittime a livello nazionale. In Sicilia non si registra nessun nuovo caso e nessuna vittima nelle ultime 24 ore. Nel mondo superati i diecimilioni di casi.

Dati nazionali - Sono 174 oggi i nuovi contagiati da Coronavirus, stabili rispetto a ieri quando erano stati 175. Il numero totale dei casi sale così a 240.310. Oltre la metà dei nuovi positivi al Covid (97) in Lombardia; segue l'Emilia Romagna (+21). In aumento invece le vittime dopo le 8 di ieri: sono state 22, 13 delle quali in Lombardia. Complessivamente i morti salgono a 34.738.

Focolaio a Mondragone, le spiagge libere vuote - Domenica surreale a Mondragone, con stabilimenti e spiagge libere semivuoti, parcheggi disponibili un po' dovunque e nessuna coda sulle strade. Ai palazzi ex Cirio, dove è stato scoperto un focolaio di Coronavirus che ha coinvolto 43 residenti, per lo più bulgari di etnia rom (tutti asintomatici), c'è calma in attesa dell'arrivo di Matteo Salvini previsto per domani. Su uno dei cinque palazzi sottoposti a cordone sanitario, quello dove risiedono soprattutto italiani, ancora campeggia lo striscione con la scritta "Salvini metti ordine, ci vogliono le p....". A poche centinaia di metri, sul lungomare, il clima si riscalda sei si parla con i gestori dei lidi balneari. Lamentano le disdette per gli abbonamenti di luglio e agosto, arrivate in appena sette giorni. Domenica 21 giugno, quando ancora il focolaio non era emerso, gli stabilimenti erano pieni, e nei parcheggi non si trovava posto.

"Sembra passato un secolo - dice Sabrina Nugnes, gestore del 'Lido Medusa' - la gente mi sta chiamando per disdire, altri mi chiedono se "è possibile venire a Mondragone', come se la città fosse chiusa. Devo ammettere che io e i miei colleghi ce l'abbiamo un po' con la stampa, per certi titoli che hanno scatenato il panico e che non rispecchiano in alcun modo la realtà, visto che nei palazzi ex Cirio sono stati individuati appena 43 contagi su oltre 700 tamponi".

Mattarella a Bergamo: 'Qui c'è l'Italia che ha pianto, riflettere sugli errori' - "Ricordare significa riflettere, seriamente, con rigorosa precisione, su ciò che non ha funzionato, sulle carenze di sistema, sugli errori da evitare di ripetere". Sono queste le parole più intense, in un breve e sobrio discorso, pronunciate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, questa sera poco prima della Messa da Requiem di Donizetti davanti al cimitero monumentale di Bergamo alla presenza dei 324 sindaci dei Comuni della provincia, in rappresentanza dei loro cittadini, per un omaggio a quei morti che non hanno nemmeno potuto avere un funerale per l'emergenza coronavirus.

"Fare memoria significa anzitutto ricordare i nostri morti e significa anche assumere piena consapevolezza di quel che è accaduto. Senza cedere alla tentazione illusoria di mettere tra parentesi questi mesi drammatici per riprendere come prima - ha continuato il Capo dello Stato -. Significa allo stesso modo rammentare il valore di quanto di positivo si è manifestato. La straordinaria disponibilità e umanità di medici, infermieri, personale sanitario, pubblici amministratori, donne e uomini della Protezione civile, militari, Forze dell'Ordine, volontari. Vanno ringraziati: oggi e in futuro".

"Tra l'omaggio reso alla lapide con la preghiera in poesia di Ernesto Olivero e la Messa da Requiem di Donizetti, lo spazio delle parole è doverosamente limitato; e rivolto soltanto a riflessioni essenziali. Qui a Bergamo, questa sera, c'è l'Italia che ha sofferto, che è stata ferita, che ha pianto": lo ha detto il presidente della Repubblica. "La strada della ripartenza è stretta e in salita - ha aggiunto - . Va percorsa con coraggio e determinazione. Con tenacia, con ostinazione, con spirito di sacrificio. Sono le doti di questa terra, che oggi parlano a tutta l'Italia per dire che insieme possiamo guardare con fiducia al nostro futuro".

Sì al bacio tra gli sposi baciare no allo starnuto degli studenti. Nella fase 3 con la riapertura della scuola, con continue novità, a partire ora dall’obbligo di stare a casa se si ha il raffreddore. Mentre chi si sposa adesso potrà baciarsi. Il sacerdote dovrà ancora indossare la mascherina e mantenere la distanza di un metro dagli sposi. La decisione è stata illustrata dalla Conferenza Episcopale Italiana che si era occupata di rivolgere un quesito specifico al Ministro dell’Interno. Ci sono anche importanti novità che riguardano le celebrazioni religiose. Da ieri per i sacerdoti non è più obbligatorio indossare i guanti monouso durante la distribuzione della Comunione, a patto che il sacerdote «proceda a una scrupolosa detersione delle proprie mani con soluzioni idroalcoliche».

Per quanto riguarda la scuola, sono state definite le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per le riaperture di settembre. La ministra Lucia Azzolina ha garantito: «Tutti gli studenti avranno un’aula, le classi non saranno smantellate». Per la ministra ci saranno interventi di edilizia leggera sulle scuole in funzione, e si proverà a recuperare fino a tremila edifici scolastici attualmente dismessi. L’indicazione è anche quell di usare spazi come palestre e giardini e cortili dove montare gazebo. Il ministero dell’Istruzione precisa: «Le linee guida prevedono il mantenimento del gruppo classe, tutte le studentesse e gli studenti avranno spazi per la didattica a settembre».

No al raffreddore a scuola - Le nuove linee guida prevedono che chiunque fra studenti o personale abbia sintomi respiratori, come il raffreddore o la tosse, debba restare a casa per tre giorni. Inoltre la «precondizione» per la presenza a scuola è l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti; non essere stati in quarantena negli ultimi 14 giorni; non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

I dati siciliani - Zero nuovi contagi in Sicilia nelle ultime 24 ore e nessun decesso per quanto riguarda l'epidemia di coronavirus. Gli attuali positivi come comunicato dalla Regione alla Protezione civile, attualmente, sono 130, per un totale di 3077 (329 con attività di screening diagnostico). Rimangono ricoverate 25 persone di cui 4 in terapia intensiva, mentre sono 105 le persone in isolamento. Sono 1308 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

Sono stati superati i 10 milioni di casi di coronavisus nel mondo - E' il dato che emerge dai dati della Johns Hopkins University, secondo cui il bilancio dei decessi sfiora adesso quota 500mila. Le statistiche dell'università americana indicano che i contagi nel mondo sono adesso 10.001.527, inclusi 499.024 morti. Le persone guarite finora sono 5.062.145.

La Colombia ha registrato ieri 4.149 nuovi casi di coronavirus, il terzo record giornaliero in una settimana e un bilancio che porta il totale dei contagi a quota 88.591: il Paese sudamericano supera così la Cina, che conta 84.726 casi. Allo stesso tempo, riporta la Cnn, in Colombia i morti provocati dal virus sono aumentati a quota 2.939 (+128 rispetto a venerdì).

Il Brasile ha registrato 38.693 nuovi casi di coronavirus e 1.109 morti nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il ministero della Salute del Paese, citato dal Guardian. Il Brasile, dove i contagi aumentano di decine di migliaia ogni giorno, conta al momento un totale di 1.313.667 di casi confermato e 57.070 vittime. Il Paese sudamericano è il secondo al mondo per numero di morti e per numero di contagi, dopo gli Stati Uniti.

La Cina ha registrato altri 17 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, di cui tre 'importati' e 14 di origine interna a Pechino: lo ha reso noto la Commissione nazionale perla Sanità (NHC). Secondo la NHC, riporta la Cnn, la Cina registra ad oggi un totale di 83.500 contagi e 4.634 morti.