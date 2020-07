Coronavirus, contagi in lieve aumento in Italia. In Sicilia più tamponi per contrastare il virus

02/07/2020 06:00:00

Nuovo aumento dei casi di Coronavirus in Italia. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute ieri si sono registrati 182 nuovi casi, in aumento rispetto a martedì quando erano stati 142, mentre sono 21 i decessi da Covid19. In Sicilia si registra un solo contagio, mentre in provincia di Trapani c'è sempre il solo caso positivo di Marsala.

I dati in Sicilia - Un solo nuovo contagio in Sicilia nelle ultime 24 ore. Si tratta di un agrigentino tornato da poco dalla Svizzera. Non si registra nessun nuovo decesso invece. Gli attuali positivi come comunicato dalla Regione alla Protezione civile, attualmente, sono 126, per un totale di 3081 (332 con attività di screening diagnostico). Rimangono ricoverate sull'Isola 21 persone, di cui 3 in terapia intensiva, mentre sono 105 le persone in isolamento. Sono 2245 (21196 in totale) i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

Più tamponi contro il Coronavirus in Sicilia. E' quanto stato predisposto nel piano nazionale di test diagnostici molecolari che consentirà alle regioni italiane di realizzare una campagna di indagine sulla diffusione dell’epidemia. Un’operazione tanto più importante in vista dell’autunno e dell’ipotesi di una possibile recrudescenza dei casi di infezione. La strumentazione, che sarà messa a disposizione nelle prossime settimane dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, è un passo avanti per assicurare - anche in Sicilia - la ripartenza in sicurezza delle attività sociali e lavorative e per rafforzare ulteriormente gli interventi già attualmente messi in campo dalla Regione e dalle aziende sanitarie. In particolare, la fornitura per la Regione Sicilia consiste in 1.027.056 kit molecolari che consentiranno di effettuare, entro dicembre, 532.104 tamponi in più rispetto a quelli che già sono previsti in regione.

La situazione nel trapanese - Da diversi giorni continua ad essere stabile la situazione sul fronte del Coronavirus in provincia di Trapani. Rimane un solo caso positivo a Marsala. Si tratta della giovane rientrata dalla Lombardia e risultata positiva al test. E' comunque asintomatica e continua ad essere in isolamento domiciliare. L'Asp di Trapani comunica che, ad oggi, ha effettuato 15.565 tamponi e 8.549 test sierologici su personale sanitario. In totale dall'inizio della pandemia le persone ammalate di Covid-19 sono state 131; 5 sono i decessi e 125 le persone guarite e dimesse dagli ospedali.

Marsala, avviso pubblico per i Buoni Spesa Regionali - Con un Avviso pubblicato online sul sito istituzionale, l'Amministrazione comunale di Marsala rende noto che è possibile fare richiesta per l'assegnazione dei Buoni Spesa regionali. Sono spendibili per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti). I Buoni, in alternativa, si possono utilizzare anche per il pagamento delle utenze domestiche o dei canoni di locazione della prima abitazione. Interessati sono i nuclei familiari residenti a Marsala - anche se composti da una sola persona - che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza socioassistenziale da Covid. “È doveroso ricordare che risale allo scorso Marzo, in piena pandemia, l'avvio delle iniziative messe in atto da questa Amministrazione a sostegno delle famiglie in difficoltà, sottolinea il sindaco Alberto Di Girolamo. Assieme alla gestione del Centro di Raccolta Alimenti, con oltre novemila pacchi spesa consegnati, si è anche provveduto alla distribuzione dei buoni spesa nazionali assegnati ad oltre duemila famiglie”. A ciò, si aggiungono le donazioni provenienti da Aziende e privati cittadini, sia attraverso i bonifici che sono stati utilizzati per i pacchi spesa, sia attraverso i 500 voucher - per un importo di diecimila euro - donati dal Gruppo “Il Centesimo”, in corso di distribuzione. “Gli aiuti solidali non sono mai mancati in questi mesi, venendo incontro alle famiglie in difficoltà, afferma l'assessore Clara Ruggieri. Questa nuova misura regionale va ulteriormente a beneficio delle famiglie che hanno sofferto la crisi socio-economica causata dalla pandemia, per affrontare in maniera più serena questo prolungato periodo”. Il valore del “Buono Spesa” regionale è rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare: 300 euro per il nucleo di una sola persona, 400 (due persone), 600 (tre persone), 700 (quattro persone), 800 euro per il nucleo composto da cinque o più persone. La somma assegnata dalla Regione al Comune di Marsala ammonta - come prima trance - a quasi 500 mila euro, pertanto i “Buoni Spesa” saranno corrisposti fino ad esaurimento del suddetto importo alle famiglie che versano in stato di bisogno, secondo modalità e requisiti riportati nell'Avviso. In particolare, il nucleo familiare non deve percepire alcun reddito da lavoro, né disporre di rendite finanziarie o di proventi monetari di alcun genere. Inoltre, la famiglia non deve essere destinataria di alcuna forma di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG, Pensione....), a meno che tale sostegno pubblico - ottenuto anche attraverso buoni spesa/voucher erogati per emergenza COVID - sia di importo inferiore rispetto ai valori unitari sopra riportati. In tale specifico caso, infatti, al nucleo familiare potrà essere attribuita la differenza tra i relativi importi. I buoni spesa saranno spendibili presso gli esercizi commerciali convenzionati il cui elenco verrà pubblicato sul sito comunale.

La domanda - da inviare entro il 13 Luglio - va compilata online accedendo direttamente a questo link. I cittadini con necessità di supporti informatici per l’accesso al sito e per la presentazione della Domanda possono rivolgersi ai Patronati, ai CAF, alle Associazioni del Terzo Settore e alle Associazioni di Volontariato operanti in Marsala, che provvederanno a inoltrare la Domanda su delega del richiedente. Le risorse sono destinate “prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna altra forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato, compresi ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza”.

I dati nazionali - Il trend dei contagi si mantiene comunque in discesa, ma la guardia resta alta. Stando infatti alle affermazioni di Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta, una seconda ondata di Coronavirus è "possibile". Perchè? "Perchè prima del Sars-CoV-2 sono apparsi sei Coronavirus - spiega Silvestri -, che sono entrati nella popolazione umana e di questi sei, due poi sono spariti, ovvero la prima Sars e la Mers, mentre gli altri quattro sono rimasti e sono diventati virus stagionali, che si affacciano generalmente tra l'inizio dell'inverno e l'inizio della primavera". Sono 182 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, per un totale di 240.760 contagi dall'inizio dell'emergenza, in base ai dati diffusi dal Ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione Civile. Sono 21 i morti per Covid19, per un totale di 34.788 vittime dall'inizio dell'emergenza. Sono 469 le persone guarite dal Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, per un totale di 190.717 dall'inizio dell'emergenza.

Conte: 'Decreto Semplificazioni indispensabile per il rilancio - "A partire da oggi scattano alcune novità che miglioreranno la vita dei cittadini e delle famiglie, e che contribuiranno ad accelerare il rilancio di settori strategici dell’economia. Con il taglio del cuneo fiscale, che avevamo già previsto con l’ultima legge di Bilancio, 16 milioni di lavoratori avranno un aumento in busta paga da fine luglio, anche fino a 100 euro in più al mese. Siamo intervenuti potenziando l’ecobonus e il sismabonus fino al 110%. Un provvedimento che il Parlamento in questi giorni sta ulteriormente migliorando e che permette a migliaia di famiglie di intervenire “a costo zero”, grazie al sostegno dello Stato, per rendere la propria abitazione ecosostenibile: un beneficio per l’ambiente, per le tasche dei cittadini, per il rilancio dell’edilizia e per l’occupazione. Abbiamo introdotto, inoltre, un credito di imposta del 30 per cento a favore di esercenti e professionisti sulle commissioni per i pagamenti tramite Pos da parte dei clienti. Al via anche il bonus vacanze per i tanti cittadini e le famiglie che decideranno di visitare le bellezze del nostro Paese nei prossimi mesi. Proprio in queste ore stiamo ultimando il confronto con le forze di maggioranza sul cosiddetto ‘decreto legge semplificazioni‘, uno snodo fondamentale per modernizzare e velocizzare il Paese. È l'ora della concretezza, è il momento di correre".

72mila famiglie hanno chiesto il Bonus Vacanze - "Il bonusvacanze è partito a mezzanotte. In 12 ore 72.295 nuclei familiari l'hanno chiesto e ottenuto in pochi minuti. Grazie a tutti quelli che hanno lavorato per renderlo operativo in poche settimane. Un aiuto concreto a famiglie e imprese turistiche". Lo annuncia il ministro Dario Franceschini su Twitter. I bonus chiesti equivalgono a circa 35 milioni e una ventina di famiglie lo hanno già speso nelle primissime ore della mattinata.