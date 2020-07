Marsala, scrive Mariano su via Isolato Egadi "Terra di nessuno"

04/07/2020 08:00:00

MARSALA, VIA ISOLATO EGADI “TERRA DI NESSUNO“ : e’ il titolo che ho voluto dare a questa mia nota, precisando che segnalazioni attinenti lo stesso argomento ho inoltrato, nel corso degli anni, a chi di competenza , senza riuscire a far risolvere il problema che sto per esporre. Il problema e’ attinente l’igiene della richiamata arteria ed il decoro di tutta la nostra Citta’.

Il 13 luglio 2018 ho inviato la prima Pec, indirizzata al protocollo del comune di Marsala, descrivendo la situazione dei luoghi, esponendo il fatto che ai lati della richiamata arteria sono ubicati dei bellissimi alberi variopinti di oleandro che, purtroppo, nel periodo della fioritura ( primavera – autunno ) lasciano cadere, continuamente, in maniera abbondante, foglie e fiori appassiti che, accatastandosi ai bordi della strada e dei marciapiedi, creano cumuli di rifiuti che necessiterebbero, giornalmente, di essere eliminati.

Poco ci vorrebbe a che cio’ avvenisse visto che, con cadenza quasi giornaliera, il limitrofo Viale Cesare Battisti, che costeggia la Villa Cavallotti, viene interessato dalla necessaria pulizia, per la quale viene impiegato un idoneo mezzo meccanico munito di spazzole ed adeguato personale. Però, cosa molto strana, sebbene la ripetuta segnalazione effettuata dallo scrivente, nel corso degli anni, all’indirizzo di chi di spettanza (sono in possesso della relativa documentazione), continua, ancora oggi, il richiamato mezzo meccanico ad effettuare la pulizia del Viale Cesare Battisti, dopo di che, arrivato al semaforo presente presso l’incrocio fra la Via Del Fante – Via Colacasio – Via Isolato Egadi, smette la sua attivita’ di pulizia e va via o verso la Via Colacasio o verso il Lungomare in prossimita’ della Societa’ Canottieri. VIA ISOLATO EGADI “TERRA DI NESSUNO“?

Mariano Busetta