 l’Istituto Pertini di Trapani premiato per il miglior giornale scolastico 

04/07/2020 02:00:00

“Il secondo posto al concorso nazionale ‘Il miglior giornale scolastico’ è un riconoscimento e un valore aggiunto al nostro lavoro. Dimostra che nonostante la Dad abbiamo saputo tenere forte e vivo l’interesse di alunni e alunne nella scrittura”. Con queste parole la dirigente del ‘Pertini’ di Trapani, Maria Laura Lombardo commenta il secondo posto raggiunto dalla sua scuola al concorso nazionale ‘Il miglior giornale scolastico’.

Organizzato dall’istituto comprensivo di Monocalzati, in provincia di Avellino, e dedicato alla memoria di Carmine Scianguetta, primo organizzatore e preside dell’istituto irpino, il concorso è dedicato alle scuole di ogni ordine e grado e al loro impegno nel trasmettere a studenti e studentesse la passione per il giornalismo e premiando i migliori ‘giornalini’ di ogni scuola.

“La motivazione del nostro secondo posto ci ha emozionati- conclude la preside Lombardo- al concorso viene premiata la capacità di legare la scrittura all’offerta formativa. Noi siamo stati premiati per quelli che sono, secondo me, il fulcro della nostra scuola: l’educazione alla non violenza, il rispetto di genere, l’educazione alle differenze e la lotta alla mafia”.