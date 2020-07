Scrive Alessio, giovane elettore "in difficoltà" per le elezioni a Marsala

07/07/2020 19:00:00

Gentile Direttore,

Da buon elettore di centro sinistra, sto osservando e leggendo quella che è la campagna elettorale.

Ad oggi, io giovane elettore della città, mi trovo in grande difficoltà.



Tra dinosauri della politica che perennemente ritornano in auge e una sinistra come al solito incapace di arrivare ad una candidatura unitaria.

Votare per i candidati “eterni” mi viene impossibile, c’è bisogno di persone capaci ma soprattutto nuove!

Allo stesso tempo mi chiedo quale sia il gioco del PD che pretende le primarie quando vi è un sindaco uscente. Il regolamento che dice in questi casi? Non credo che sia previsto da nessuna parte che si agisca in questo modo, a meno che non si vogliano perdere le elezioni al primo turno. In questo caso tutti divisi e con l’anima in pace.

Cordiali saluti

Alessio, Un elettore