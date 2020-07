12/07/2020 08:51:00

E' morto, a Campobello di Mazara, Salvatore Tumminello. Nato nel 1950, aveva 70 anni. Avvocato, i suoi funerali si terranno domani, 13 Luglio, presso la Chiesa Madre di Campobello di Mazara, alle ore 10 e 30.

Increduli e addolorati per l'improvvisa scomparsa, gli amici e i familiari ricordano in queste ore Salvatore Tumminello per i valori umani e professionali e per la sua grande passione per la pesca.